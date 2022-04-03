В Минобороны сообщили о применении ВСУ кассетных боеприпасов по жилым кварталам

На представленных кадрах военнослужащий РФ показал переломленную пополам ракету "Ураган" с находящейся внутри кассетной боевой частью, которая должна была поразить большую площадь.

Военный РФ демонстрирует выпущенные ВСУ снаряды с кассетными боеприпасами. Видео © Минобороны РФ

Украинские войска применяют запрещённые кассетные боеприпасы, нанося удары по жилым кварталам. Об этом рассказал командир взвода разграждения Владимир.

"Данный боеприпас доставляется реактивной системой залпового огня 220 мм "Ураган", который наносит поражение за счёт своих уже готовых осколков", — сказал он на видео, предоставленном Минобороны РФ.

По словам военного, который продемонстрировал боеприпас, в данном случае сработал только взрыватель, а основной заряд нет. Владимир предположил, что это могло произойти из-за долгого хранения боеснаряда или его ненадлежащего качества.

Также военнослужащий показал часть не сработавшей украинской ракеты "Ураган". На кадрах видно, что она переломлена пополам, а внутри находится кассетная боевая часть, которая должна была рассыпаться в воздухе на большой площади.