Житель Мариуполя: Украинские военные обещали, что мы "сдохнем вместе с ними"

По словам мужчины, российские солдаты в отличие от представителей ВСУ с местными поступали по-человечески и наладили поставку гуманитарки.

Житель Мариуполя рассказал об обстановке в городе. Видео © Telegram / SHOT

Украинские военные открыто заявляли, что все, кто не успел покинуть территорию Мариуполя, уже не смогут этого сделать. О таких угрозах телеграм-каналу SHOT рассказал один из местных жителей.

"Когда девочки украинского военного спросили: "Ребята, когда всё это закончится?", ребята сказали в открытую: "Кто не смог уехать из города, сдохнет вместе с нами". Всё. Что ещё можно говорить о собственных защитниках, как они говорят?" — отметил он.

По его словам, гуманитарной помощи от ВСУ также не было, иногда украинские солдаты и вовсе обстреливали людей, пришедших за продуктами, чтобы затем обвинить в этом Россию.

"Они ждали, пока соберётся на колодцах большое количество людей, и лупили по этим колодцам. А потом красиво рассказывали, что это Россия. Откуда Россия, интересно, лупила? Из Москвы прям?" — добавил местный житель.

Он рассказал, что с приходом России людям начали оказывать гуманитарную помощь, выдавать продукты, необходимые вещи, в то же время Украина обеспечивала своих граждан только "печенюшками" и влажными салфетками. Мужчина также раскритиковал мэра Мариуполя, который покинул город и рассказывает о "сказочной обстановке".

"Где она сказочная? У меня сейчас в подвале двое детей прячутся. У соседа в подвале двое детей вообще чужих — без родителей остались, прячутся", — добавил житель города.