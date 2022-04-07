The Economist: Две трети населения Земли живут в нейтральных и поддерживающих РФ странах
К прозападным же авторы журнала отнесли 131 государство, где в общей совокупности проживает лишь 36% населения мира. В результате оказалось, что далеко не все считают Россию изгоем.
Две трети населения нашей планеты живут в странах с нейтральной или поддерживающей Россию позицией. Об этом рассказал британский журнал The Economist.
В ходе анализа авторы издания разделили все страны мира на пророссийские, нейтральные и прозападные. Оказалось, что 28 государств поддерживают РФ на фоне обострения ситуации на Украине и в них проживает треть мирового населения. К таким странам относятся в том числе Китай, Сирия, Пакистан, Эритрея и Эфиопия.
В группе стран, которые поддерживают нейтралитет, числятся Индия, Бразилия, Бангладеш, а всего их 32. В них проживает до трети населения Земли. Что касается прозападных стран, то в этот список авторы издания вписали 131 страну. Однако в совокупности в них проживает лишь 36% населения мира.
"Около двух третей населения Земли живут в странах либо нейтральных, либо пророссийских. Расклад сил здорово искажают Китай и Индия — на них приходится до трети мирового населения. Китайское правительство — пророссийское — избегает прямо осуждать действия Путина и едва ли поддержит Запад", — написали авторы издания.
Относящаяся к нейтральным Индия укрепила взаимодействие с РФ, особенно за счёт снижения цен на нефть. Таким образом журнал подчеркнул, что далеко не все государства мира считают Россию изгоем.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что конфликт на Украине далёк от завершения. Американский лидер пообещал, что Штаты будут и дальше поддерживать Незалежную и её народ.
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