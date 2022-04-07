The Economist: Две трети населения Земли живут в нейтральных и поддерживающих РФ странах

К прозападным же авторы журнала отнесли 131 государство, где в общей совокупности проживает лишь 36% населения мира. В результате оказалось, что далеко не все считают Россию изгоем.

Две трети населения нашей планеты живут в странах с нейтральной или поддерживающей Россию позицией. Об этом рассказал британский журнал The Economist.

В ходе анализа авторы издания разделили все страны мира на пророссийские, нейтральные и прозападные. Оказалось, что 28 государств поддерживают РФ на фоне обострения ситуации на Украине и в них проживает треть мирового населения. К таким странам относятся в том числе Китай, Сирия, Пакистан, Эритрея и Эфиопия.

В группе стран, которые поддерживают нейтралитет, числятся Индия, Бразилия, Бангладеш, а всего их 32. В них проживает до трети населения Земли. Что касается прозападных стран, то в этот список авторы издания вписали 131 страну. Однако в совокупности в них проживает лишь 36% населения мира.

"Около двух третей населения Земли живут в странах либо нейтральных, либо пророссийских. Расклад сил здорово искажают Китай и Индия — на них приходится до трети мирового населения. Китайское правительство — пророссийское — избегает прямо осуждать действия Путина и едва ли поддержит Запад", — написали авторы издания.

Относящаяся к нейтральным Индия укрепила взаимодействие с РФ, особенно за счёт снижения цен на нефть. Таким образом журнал подчеркнул, что далеко не все государства мира считают Россию изгоем.