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Опубликовано 7 апреля 2022, 08:41

Бастрыкин поручил возбудить дело против замдиректора Книжной палаты Украины Гуцол

Своими действиями она ещё раз подтверждает, что идеи нацизма глубоко пропитали украинское общество, отметили в СКР.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении замдиректора Книжной палаты Украины Галины Гуцол. Ранее она призвала калечить пленных российских солдат.

"Гуцол публично призвала калечить и причинять тяжкий вред здоровью российских военнослужащих, попавших в плен. Это не первое публичное лицо на Украине, допускающее такие высказывания, которые к тому же поощряются действующей властью. Своими действиями Гуцол ещё раз подтверждает, что идеи нацизма глубоко пропитали украинское общество и распространились даже на представителей сферы просвещения", — говорится в сообщении СК.

Следствие даст уголовно-правовую оценку высказываниям Гуцол.

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А ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона, в которых он призывал к насилию в отношении российских военных. Позже Росфинмониторинг внёс Гордона в реестр террористов и экстремистов.

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ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный

Александра Вишнякова
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