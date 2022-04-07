Бастрыкин поручил возбудить дело против замдиректора Книжной палаты Украины Гуцол

"Гуцол публично призвала калечить и причинять тяжкий вред здоровью российских военнослужащих, попавших в плен. Это не первое публичное лицо на Украине, допускающее такие высказывания, которые к тому же поощряются действующей властью. Своими действиями Гуцол ещё раз подтверждает, что идеи нацизма глубоко пропитали украинское общество и распространились даже на представителей сферы просвещения", — говорится в сообщении СК.