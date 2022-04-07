Бастрыкин поручил возбудить дело против замдиректора Книжной палаты Украины Гуцол
Своими действиями она ещё раз подтверждает, что идеи нацизма глубоко пропитали украинское общество, отметили в СКР.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении замдиректора Книжной палаты Украины Галины Гуцол. Ранее она призвала калечить пленных российских солдат.
"Гуцол публично призвала калечить и причинять тяжкий вред здоровью российских военнослужащих, попавших в плен. Это не первое публичное лицо на Украине, допускающее такие высказывания, которые к тому же поощряются действующей властью. Своими действиями Гуцол ещё раз подтверждает, что идеи нацизма глубоко пропитали украинское общество и распространились даже на представителей сферы просвещения", — говорится в сообщении СК.
Следствие даст уголовно-правовую оценку высказываниям Гуцол.
А ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона, в которых он призывал к насилию в отношении российских военных. Позже Росфинмониторинг внёс Гордона в реестр террористов и экстремистов.
ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный