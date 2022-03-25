Главврач Вечорко осудил украинского медика Друзенко за призыв кастрировать военных РФ

По его словам, медицина призвана избавлять от боли и лечить людей — всех без исключения.

Главный врач московской городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко резко отреагировал на заявление украинского медика Геннадия Друзенко, который ранее призвал кастрировать пленных российских солдат. Он считает, что подобные высказывания "выходят за рамки понятия о нормальности".

"Может ли вменяемый человек даже подумать о том, чтобы кого бы то ни было кастрировать? Публичное высказывание Друзенко, его обещание делать это с российскими военнопленными в принципе выходит за рамки понятия о нормальности. Хоть Друзенко и не врач, но он руководит мобильным госпиталем, т.е. имеет отношение к медицине, которая призвана избавлять от боли, лечить людей — всех без исключения, беспристрастно спасать человеческую жизнь", — написал Вечорко в своём телеграм-канале.

По словам главврача, многие его коллеги из разных российских регионов также осудили призывы украинского врача к насилию в отношении пленных солдат.

"Стыдить Друзенко, напоминать об этике, призывать к совести — всё это в его случае, по-моему, нецелесообразно. Мне кажется, здесь вопросы морали заканчиваются и начинается область психиатрии", — заключил Вечорко.