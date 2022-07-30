Перечислены продукты, на которые к осени поменяется ценник

Стоимость овощей и фруктов, которые в изобилии начинают созревать на полях и огородах в разгар лета, сейчас заметно снижается. Однако осенью цены продолжат падать лишь на продукты позднего срока созревания, при этом многое другое может начать дорожать. Об этом рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

По словам специалиста, большая часть отечественных продуктов зависит от импортной составляющей, например от оборудования, упаковки, ингредиентов.

"Цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла, пива — от хмеля, закупаемого за рубежом. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий. Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени", — дала прогноз финансист в беседе с агентством "Прайм".

Напомнила Долгова и о повышении стоимости упаковочных материалов. Это также будет влиять на итоговую цену продуктов. Кроме того, в группе риска находятся импортные продовольственные товары — чай, кофе, фрукты, — которые зависят от урожая, затрат на логистику и текущих ограничений.