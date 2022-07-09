Армия США по итогам "Операции Z" решила модернизировать артиллерию

Наблюдая за российской военной спецоперацией на Украине, военное командование США убедилось, что выбрало правильные приоритеты модернизации американской армии. Такое мнение высказал начальник штаба армии Соединённых Штатов генерал Джеймс Макконвилл, передаёт Defense News.

Он напомнил, что Вашингтон решил сделать акцент на развитии собственной высокоточной артиллерии. В частности, речь идёт о ракетах Precision Strike Missile (PrSM), Mid-Range Capability (MRC) и артиллерийской системе Extended Range Cannon Artillery (ERCA).

"Речь идёт о высокоточном оружии очень большого радиуса действия, и это подтверждает наше стремление разрабатывать подобные средства", — подчеркнул американский генерал.

Отметим, что несколько лет назад в США было создано командование, которое занялось разработкой и развёртыванием средств по шести ключевым направлениям модернизации: высокоточное оружие дальнего действия, боевые машины следующего поколения, самолёты вертикального взлёта, "Сеть", ПВО и ПРО, а также предотвращение потерь личного состава. Кроме того, американская армия сосредоточилась на борьбе с беспилотниками.

Как отметил Макконвилл, американская артиллерия оказалась мишенью российских беспилотников на Украине. СВО показала, что Штатам нужны бронированные боевые машины. Генерал также заметил, что в США сейчас работают над улучшением характеристик боевых вертолётов и самолётов. Так, идёт работа, в частности, над штурмовым самолётом дальнего радиуса действия и ударно-разведывательным летательным аппаратом. Макконвилл также напомнил о важности автоматизированных систем связи и заявил о необходимости совершенствования средств ПВО и ПРО. В качестве примера он привёл переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.