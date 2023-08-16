В Госдуме призвали учитывать реальные доходы семей при назначении пособий

Лидер ЛДПР, глава фракции этой партии в Госдуме Леонид Слуцкий предложил назначать выплаты российским семьям с детьми исходя из их реальных доходов. Соответствующее сообщение появилось в его телеграм-канале.

"Российские семьи должны получать государственную поддержку из расчёта их реальных доходов. Команда ЛДПР подготовила законопроект, направленный на учёт доходов и расходов семей с детьми при распределении государственной социальной помощи", — написал Слуцкий.

Он напомнил, что сейчас пособия назначаются лишь малообеспеченным семьям исходя из ежемесячных доходов. Однако зачастую большая часть бюджета уходит на выплату ипотеки на единственное жильё или оплату обучения детей.

"Очевидно, что меры поддержки должны учитывать реальное положение дел, а не опираться на бездушные бумажки. С учётом внесённых нами изменений социальные выплаты сможет получать большее количество семей, а значит, обеспечивать детям должный комфорт и гармоничные условия для развития", — заключил лидер ЛДПР.