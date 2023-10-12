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12 октября, 04:28

Как расторгнуть брак, если супруг не даёт развода: Советы юриста

Юрист Гавриличев: Если супруг не даёт развода, можно расторгнуть брак в суде

Если один из супругов не даёт согласия на развод и уклоняется от похода в загс, расторгнуть брак можно в одиночку — через суд. Об этом aif.ru рассказал юрист, управляющий партнёр юридической фирмы "ГК Лигал" Кирилл Гавриличев.

Для начала желающему развестись супругу необходимо определить нужного мирового судью участка и составить исковое заявление о расторжении брака. В нём надо указать, что супруг уклоняется от расторжения брака в органах ЗАГС, и уточнить, что в вашем случае примирение невозможно и срок на обдумывание вам не нужен. Если этого не сделать, процесс затянется на полгода, предупредил юрист.

По словам Гавриличева, затем копию иска нужно отправить ответчику и оплатить госпошлину за рассмотрение дела. Её размер составляет 600 рублей. В приложениях к заявлению также должен присутствовать оригинал свидетельства о заключении брака. Последний шаг — подать исковое заявление мировому судье лично, по почте, в МФЦ, либо через систему ГАС "Правосудие", либо на портале "Госуслуги".

"При этом если вы подаёте иск непосредственно в суд, то стоит сделать копию искового заявления для вас, на ней в приёмной суда поставят отметку с датой о принятии заявления. Отслеживать движение дела можно на сайте судебного участка", — резюмировал юрист.

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Getty Images / skynesher

Анатолий Симоненко
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