Как расторгнуть брак, если супруг не даёт развода: Советы юриста

Если один из супругов не даёт согласия на развод и уклоняется от похода в загс, расторгнуть брак можно в одиночку — через суд. Об этом aif.ru рассказал юрист, управляющий партнёр юридической фирмы "ГК Лигал" Кирилл Гавриличев.

Для начала желающему развестись супругу необходимо определить нужного мирового судью участка и составить исковое заявление о расторжении брака. В нём надо указать, что супруг уклоняется от расторжения брака в органах ЗАГС, и уточнить, что в вашем случае примирение невозможно и срок на обдумывание вам не нужен. Если этого не сделать, процесс затянется на полгода, предупредил юрист.

По словам Гавриличева, затем копию иска нужно отправить ответчику и оплатить госпошлину за рассмотрение дела. Её размер составляет 600 рублей. В приложениях к заявлению также должен присутствовать оригинал свидетельства о заключении брака. Последний шаг — подать исковое заявление мировому судье лично, по почте, в МФЦ, либо через систему ГАС "Правосудие", либо на портале "Госуслуги".

"При этом если вы подаёте иск непосредственно в суд, то стоит сделать копию искового заявления для вас, на ней в приёмной суда поставят отметку с датой о принятии заявления. Отслеживать движение дела можно на сайте судебного участка", — резюмировал юрист.