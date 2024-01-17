Как сообщить ребёнку о разводе родителей, не сломав ему психику: Cоветы психолога

Ребёнок может очень болезненно перенести развод своих родителей, поэтому это решение важно преподносить максимально бережно. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала детский психолог, специалист по детско-родительским отношениям Валерия Степаненкова.

Собеседница издания сообщила, что объяснение развода для ребёнка должно выглядеть максимально простым и понятным. Необходимо дать понять своему отпрыску, что родители, хоть и не будут больше жить вместе, любить его не перестанут. В дальнейшем надо пояснить, что происходящее в семье является способом найти личное счастье взрослым, которым стало трудно жить вместе.

"Важно подчеркнуть, что развод происходит не по вине ребёнка, а также дать ему объяснение, что в сложившейся ситуации нет "плохих", "хороших", "правых" или "виноватых". Просто у родителей оказались разные мнения и взгляды на жизнь и они не смогли "договориться", — посоветовала эксперт.

Помимо этого, нужно убедить маленького члена семьи в том, что ему всегда будут помогать и продолжать поддерживать его даже после того, как родители разъедутся по разным домам. Стоит объяснить, что на разводе родителей жизнь не заканчивается, а члены его семьи могут остаться друзьями. В то же время очень важно предоставить возможность высказаться и самому ребёнку, позволить ему выплеснуть наружу то, что он считает нужным, чтобы получить ответы на интересующие его вопросы.

"Ведь как бы там ни было, развод — всегда тяжёлый опыт для всех, но если родители будут поддерживать друг друга и своего ребёнка, то смогут успешно пройти это испытание вместе", — заключила Степаненкова.