Проверка на любовь: Психолог назвала причины развода пар после долгих лет брака

Супруги могут прожить много лет вместе и разойтись по причине того, что не выдерживают жизненных вызовов. Об этом "Газете.ru" рассказала социопсихолог Нина Рубштейн.

"Любой жизненный вызов является для супругов проверкой на нравственные ценности и любовь друг к другу. Чем люди менее развиты нравственно, духовно, личностно, тем в больший стресс они впадают, когда сталкиваются с серьёзными неприятностями. Они ищут виноватого, делят имущество, мстят и заботятся только о себе", — рассказала Рубштейн.

Она обратила внимание на то, что зрелые люди в сложные моменты сплачиваются и поддерживают друг друга. Именно поэтому в минуты кризиса, чтобы сохранить отношения, нужно создать совместный план действий, договориться, как решать проблему, согласовать действия. Будет полезно каждый день делиться информацией о проделанной работе и не бояться рассматривать разные варианты решения проблемы, не упираясь в одно.