Проверка на любовь: Психолог назвала причины развода пар после долгих лет брака
Психолог Рубштейн: Пары разводятся после долгих отношений из-за неразвитости
Супруги могут прожить много лет вместе и разойтись по причине того, что не выдерживают жизненных вызовов. Об этом "Газете.ru" рассказала социопсихолог Нина Рубштейн.
"Любой жизненный вызов является для супругов проверкой на нравственные ценности и любовь друг к другу. Чем люди менее развиты нравственно, духовно, личностно, тем в больший стресс они впадают, когда сталкиваются с серьёзными неприятностями. Они ищут виноватого, делят имущество, мстят и заботятся только о себе", — рассказала Рубштейн.
Она обратила внимание на то, что зрелые люди в сложные моменты сплачиваются и поддерживают друг друга. Именно поэтому в минуты кризиса, чтобы сохранить отношения, нужно создать совместный план действий, договориться, как решать проблему, согласовать действия. Будет полезно каждый день делиться информацией о проделанной работе и не бояться рассматривать разные варианты решения проблемы, не упираясь в одно.
Ещё один лайфхак — найти поддерживающие и мотивирующие слова. И, конечно, отказаться общаться с людьми, которые негативно на вас влияют. Необходимо стараться радовать друг друга: будь то приготовленный завтрак, обсуждение забавных новостей или неожиданное свидание.
Один из свежих примеров разрыва отношений после долгих лет брака — блогерша Валерия Чекалина, которая решила расстаться с супругом Артёмом. Заседание по делу о разводе звёздных блогеров назначили на 25 марта. У пары есть трое детей. Напомним, что трудности в их семье начались ещё год назад, когда Лерчек обвинили в неуплате налогов. При этом уже в декабре адвокат заверил, что все неурядицы были решены и семья сумела расплатиться со всеми долгами.
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