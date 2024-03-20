Тихие убийцы счастья: 5 неявных признаков, что браку угрожает развод

В основе отношений между супругами лежит потребность в эмоциональной близости, безопасности и привязанности. Однако вместе с этим брак может быть серьёзным испытанием для обоих. Некоторые признаки того, что браку угрожает развод, могут быть скрытыми, неявными. Такие указывают на проблемы в отношениях и требуют внимания и решений. Итак, какие тревожные звоночки — это предвестники возможного распада отношений?

1. Воспоминания о начале отношений уже не приносят былых приятных впечатлений и эмоций

Как понять, что кто-то из супругов уже думает о разводе? Неявные признаки конца отношений. Фото © Freepik

Если вы чувствуете грусть, боль и огромное сожаление, вспоминая приятные моменты в отношениях именно с этим человеком, или вовсе есть ощущение, что у вас нет даже приятных совместных воспоминаний, то, как сказала бы Верочка из кинофильма "Служебный роман": "Ваше дело труба, Новосельцев". Вероятнее всего, такие отношения уже не спасти.

2. Появилось обесценивание

Ещё один тревожный признак, указывающий на возможность распада отношений, — это обесценивание всего хорошего, отсутствие позитивного общения между партнёрами и неспособность признавать заслуги друг друга. Елена Тучкова Семейный психолог, сексолог

Какие бы усилия ни прилагал ваш партнёр, они не вызывают ни уважения, ни благодарности, ни восхищения. Например, вы можете сказать: "Козловы опять на море собираются, а мне ты только чехол для ноутбука купил?", "Что, опять на завтрак гречка? Может, уже научишься готовить нормальную еду?", "Не умеешь нормально даже картину повесить на стену, лучше вообще не берись ничего делать".

Эти примеры указывают на недостаток уважения и негативное отношение к партнёру, что может быть признаком проблем в отношениях.

3. Отсутствие общих целей, смыслов и непонимание

Как рассказывает Life.ru семейный психолог, сексолог Елена Тучкова, отсутствие общих целей, смыслов и непонимание у супругов, для чего они вместе, может указывать на проблемы в их отношениях.

"Общие цели и смыслы помогают создать связующий фундамент в отношениях. Если супруги не видят смысла в своих отношениях и не ощущают, что их присутствие в жизни партнёра имеет значение, это может вызвать недовольство, недостаток удовлетворения и привести к чувству бесполезности и неполноценности. Всё это способствует разочарованию и разладу отношений", — поясняет эксперт Елена Тучкова.

4. Отсутствие физического контакта между супругами

5 коварных своей скрытностью признаков, что вы скоро станете разведёнкой. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Отсутствие прикосновений, нежных поглаживаний, объятий и поцелуев, со слов эксперта, может указывать на проблемы в отношениях. Отсутствие физического контакта может вызывать чувство отверженности и недостатка внимания у одного или обоих партнёров. Это может привести к появлению неудовлетворённости и желанию искать физическую близость вне отношений.

5. Появилось презрение

Одна из самых ужасных вещей, которые могут происходить между супругами, — это презрение. В таких отношениях нет места для уважения или симпатии к партнёру. Наоборот, возникает сильное недовольство, даже отвращение.

Независимо от того, что партнёр говорит или делает, всё воспринимается с острой негативностью, появляется желание унизить или "добить" друг друга. Елена Тучкова Семейный психолог, сексолог

Это может проявляться в закатывании глаз на слова второй половинки, в язвительных шутках и вовсе в оскорблениях. Конечно, в каждой семье иногда возникают сложности и влюбленные могут сталкиваться с описанными выше признаками. Однако когда эти признаки становятся постоянными, отношения подвергаются риску и партнёры становятся холодными и равнодушными друг к другу.