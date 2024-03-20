10 уморительных фото, когда супруги понимали, что они связали свою жизнь с идиотами
Взгляды полны любви, сердца — тепла, а головы — идиотских идей. Собрали 10 забавных случаев, когда люди осознавали: их вторые половинки — настоящие идиоты. Но любовь, как говорится, зла.
"Моя девушка подарила мне на день рождения видеорегистратор и, не зная, что он может перезаписывать старые файлы, купила мне десять SD-карт на 64 Гб", — elsteeler.
Фото © Reddit / elsteeler
"Жена написала, что машина пахнет гарью. Оказалось, она проехала 29 километров с моей метлой под машиной", — vault34.
Фото © Reddit / vault34
"Моя безумная девушка использует таймер вместо будильника, чтобы проснуться", — bubysnack.
Фото © Reddit / bubysnack
"Вторая половинка приготовила мне макароны и оставила так, чтобы они не остыли", — eaglesfanone.
Фото © Reddit / eaglesfanone
"Попросила парня запереть нашу собаку после того, как выпустила её погулять", — ilaich21.
Фото © Reddit / ilaich21
"Я, конечно, слышал выражение "загнать себя в угол", но моя жена пошла ещё дальше. Я даже не знаю, как ей помочь..." — power-cube.
Фото © Reddit / power-cube
"Не уверен, что супруга понимает, для чего предназначены пакеты для заморозки", — ievenreddittedthis.
Фото © Reddit / ievenreddittedthis
"Жена моего друга не шарит, как работает перспектива..." — bondo84.
Фото © Reddit / bondo84
"Любимая думала, что купила мне носки с пальмами. Храни её господь, она и не подозревала", — effthegreen.
Фото © Reddit / effthegreen
"Я предложил своей девушке выйти за меня в выходные и после этого уронил кольцо в нору суслика", — MobyMadness.
Фото © Reddit / MobyMadness
Reddit / power-cube, MobyMadness