10 уморительных фото, когда супруги понимали, что они связали свою жизнь с идиотами

"Моя девушка подарила мне на день рождения видеорегистратор и, не зная, что он может перезаписывать старые файлы, купила мне десять SD-карт на 64 Гб", — elsteeler.

Фото © Reddit / elsteeler

"Жена написала, что машина пахнет гарью. Оказалось, она проехала 29 километров с моей метлой под машиной", — vault34.

Фото © Reddit / vault34

"Моя безумная девушка использует таймер вместо будильника, чтобы проснуться", — bubysnack.

Фото © Reddit / bubysnack

"Вторая половинка приготовила мне макароны и оставила так, чтобы они не остыли", — eaglesfanone.

Фото © Reddit / eaglesfanone

"Попросила парня запереть нашу собаку после того, как выпустила её погулять", — ilaich21.

Фото © Reddit / ilaich21

"Я, конечно, слышал выражение "загнать себя в угол", но моя жена пошла ещё дальше. Я даже не знаю, как ей помочь..." — power-cube.

Фото © Reddit / power-cube

"Не уверен, что супруга понимает, для чего предназначены пакеты для заморозки", — ievenreddittedthis.

Фото © Reddit / ievenreddittedthis

"Жена моего друга не шарит, как работает перспектива..." — bondo84.

Фото © Reddit / bondo84

"Любимая думала, что купила мне носки с пальмами. Храни её господь, она и не подозревала", — effthegreen.

Фото © Reddit / effthegreen

"Я предложил своей девушке выйти за меня в выходные и после этого уронил кольцо в нору суслика", — MobyMadness.