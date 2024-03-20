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20 марта, 00:56

В школьную программу предложили добавить изучение творчества патриотичных рэперов

Журналист Бабицкий: В школах помимо Газманова и Shaman нужно изучать рэперов

Выступление группы 25/17 в Минске. Обложка t.me / 25/17

Выступление группы 25/17 в Минске. Обложка t.me / 25/17

Прежде чем внедрять в школьную программу изучение творчества патриотичных исполнителей, нужно посоветоваться с родителями детей. Кроме того, нужно понимать, что у юного поколения гораздо популярнее рэп-музыка, поэтому внимание стоит обратить и на представителей этого жанра, уверен обозреватель "Царьграда" Александр Бабицкий.

"Например, при всей неоднозначности рэп-музыки она чрезвычайно популярна у юного поколения. И нельзя просто так "отдать" эту культурную нишу разбежавшимся по миру рэперам-релокантам, иноагентам и предателям", уверен журналист, приведя в пример группу 25/17 или Акима Апачева.

Также не стоит забывать о "реалиях цифровой эпохи". Дети должны заранее понимать при встрече с творчеством знаменитостей, которые являются наглядным примером антипатриотизма, что это за деятели, и делать правильный выбор, уверен обозреватель.

Вассерман назвал здравыми для школьников тексты песен "Любэ", SHAMAN и Газманова
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Напомним, что Минпросвещения России одобрило инициативу депутата Госдумы Сергея Колунова изучать в школе музыку "Любэ", Газманова и Shaman, чтобы приучать молодёжь к патриотизму. Окончательный перечень музыкантов будет утверждаться вместе с родителями школьников и экспертами.

Каринэ Гевондян
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