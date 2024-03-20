В школьную программу предложили добавить изучение творчества патриотичных рэперов

Прежде чем внедрять в школьную программу изучение творчества патриотичных исполнителей, нужно посоветоваться с родителями детей. Кроме того, нужно понимать, что у юного поколения гораздо популярнее рэп-музыка, поэтому внимание стоит обратить и на представителей этого жанра, уверен обозреватель "Царьграда" Александр Бабицкий.

"Например, при всей неоднозначности рэп-музыки она чрезвычайно популярна у юного поколения. И нельзя просто так "отдать" эту культурную нишу разбежавшимся по миру рэперам-релокантам, иноагентам и предателям", — уверен журналист, приведя в пример группу 25/17 или Акима Апачева.

Также не стоит забывать о "реалиях цифровой эпохи". Дети должны заранее понимать при встрече с творчеством знаменитостей, которые являются наглядным примером антипатриотизма, что это за деятели, и делать правильный выбор, уверен обозреватель.