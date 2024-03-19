Вассерман назвал здравыми для школьников тексты песен "Любэ", SHAMAN и Газманова

Тексты, которые пишут для своих песен такие артисты, как SHAMAN, Олег Газманов, а также группа "Любэ", являются здравыми и приносят пользу для российских школьников. Об этом рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман, отметив, что изучение содержания песен этих исполнителей можно включить в курс литературы.

"Я могу судить только по текстам. Тексты "Любэ", Газманова и SHAMAN мне представляются по большей части здравыми и полезными, с точки зрения музыкального исполнения судить не могу, насколько актуально их включать в курс музыки, а не только литературы", — рассказал Вассерман в беседе с NEWS.ru.

Депутат считает, что воспитывать в российских школьниках любовь к Родине с помощью хороших песен будет полезнее, чем включать в курс литературы "откровенно антисоветскую и антирусскую" повесть Георгия Владимова "Верный Руслан" вместо романа "Три минуты молчания".