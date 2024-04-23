"Так не работает": Кулеба напустился на украинцев, сбежавших за рубеж

Украинским мужчинам запрещены приём и выдача документов в консульствах, потому что пребывание за границей не освобождает граждан Незалежной от долга перед страной. Такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, комментируя запрет на обслуживание украинцев призывного возраста в дипломатических представительствах.

"Мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своей стране, что вопрос её выживания его не волнует, а затем приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война. Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной", — написал глава украинской дипломатии в социальной сети X.

Именно поэтому, по словам Кулебы, он поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста на Украине и за границей.