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23 апреля, 09:57

"Так не работает": Кулеба напустился на украинцев, сбежавших за рубеж

Кулеба: Пребывание украинцев за границей не освобождает их от долга перед Киевом

Украинским мужчинам запрещены приём и выдача документов в консульствах, потому что пребывание за границей не освобождает граждан Незалежной от долга перед страной. Такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, комментируя запрет на обслуживание украинцев призывного возраста в дипломатических представительствах.

"Мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своей стране, что вопрос её выживания его не волнует, а затем приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война. Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной", — написал глава украинской дипломатии в социальной сети X.

Именно поэтому, по словам Кулебы, он поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста на Украине и за границей.

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Напомним, МИД Украины объявило о запрете на консульские услуги для всех мужчин с украинским гражданством призывного возраста (с 18 до 60 лет) 22 апреля. В документе говорится, что диппредставительства будут оказывать этой категории граждан Незалежной помощь только с одной процедурой — оформлением бумаг для возвращения в родную страну.

Обложка ©

ТАСС / EP / Johanna Geron

Юрий Лысенко
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