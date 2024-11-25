Россиянам рассказали, как часто нужно делать уборку и поддерживать чистоту дома

Каждый день проводить лёгкую влажную уборку поверхностей важно для здоровья и комфорта всех жильцов. Таким мнением поделилась специалист по домоводству Оксана Кизилашвили.

«Протирать пыль лучше каждый день, а вот полы не стоит мыть слишком часто. Это необходимо делать только по мере загрязнения», — отметила специалист в беседе с «Вечерней Москвой». Кизилашвили также подчеркнула, что чрезмерное мытьё полов может повредить напольное покрытие, поэтому можно просто тщательно их пылесосить.

А вот пыль лучше убирать чаще — регулярно протирать мебель, полки и декор, чтобы там не скапливалась грязь. Если в квартире очень пыльно, у жильцов может начаться аллергия или бытовая сенсибилизация. Это состояние, при котором организм человека начинает воспринимать микроскопические частицы из окружающей среды, такие как пылевые клещи, фрагменты текстиля или шерсть домашних животных, как потенциальные аллергены. Иммунная система реагирует на эти раздражители: может начаться насморк, чихание, зуд или даже более серьёзные симптомы.

Также пыль важно убирать в отопительный сезон, когда воздух дома становится суше. Дело в том, что в таком случае мелкие частицы сильнее раздражают дыхательные пути человека. Для эффективного удаления пыли можно использовать пылесос и специальные меховые щеточки, которые благодаря электризации собирают даже самые мелкие частицы грязи. Так будет легче поддерживать чистоту и не тратить на это много времени.

Кроме того, Кизилашвили советует сразу класть все предметы на свои места, чтобы сократить время уборки в будущем. Это поможет избежать беспорядка и нагромождения вещей, которое потом будет сложно разобрать. Также эксперт рекомендует в зимнее время оставлять обувной коврик за порогом квартиры, чтобы не заносить пыль, грязь и слякоть в дом.