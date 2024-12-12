«Культурный баг»: Психолог раскрыла, почему успешные россиянки часто несчастливы

В последние годы тема женского счастья стала объектом активного изучения. Психолог Любовь Сурудо в интервью «Газете.ru» отметила, что среди успешных и независимых женщин, добившихся карьерных высот и финансовой стабильности, растёт процент неудовлетворённости жизнью. Это связано с конфликтом ролей, который изучается в рамках гендерной и социальной психологии.

«С одной стороны, общество ожидает от женщин традиционной заботы о семье, с другой — ценит карьерные достижения», — рассказывает Сурудо.

Этот конфликт может провоцировать чувство вины и эмоциональное выгорание. Статистика показывает, что женщины с высоким уровнем дохода чаще испытывают неудовлетворённость жизнью, чем женщины среднего достатка.

Проблема, по словам Сурудо, в неспособности женщин переключать роли. Женщина, которая весь день руководит командой, продолжает «управлять» дома, что приводит к эмоциональному выгоранию и конфликтам. На работе важно контролировать и принимать решения, но дома необходимо быть мамой и женой, заботиться о близких и уметь просить помощь. Способность балансировать и переключаться между ролями — ключ к психологическому благополучию.

Ещё один фактор, усиливающий парадокс женского счастья, — культурный «баг». Русская женщина традиционно ассоциируется с образом, способным «и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти». Это убеждение приводит к тому, что успешные женщины берут на себя слишком много: они одновременно строят карьеру, занимаются детьми, ведут дом и участвуют в социальных активностях. Однако за стремлением к идеалу скрывается огромная усталость.

Медиа и социальные сети усугубляют проблему, навязывая стандарты, которым женщины пытаются соответствовать, теряя связь с собственными желаниями. «Почему я добилась всего, но счастья нет?» — задаются вопросом многие женщины. Ответ заключается в том, что они живут чужими ожиданиями.

Эксперты предлагают несколько практических советов для выхода из этого замкнутого круга. Для начала стоит определить, что для вас действительно важно — семья, карьера, здоровье, творчество. А затем научиться осознанно переключаться — это позволит избежать переноса рабочего стресса на близких. Задавайте себе вопрос: «Я сейчас кем хочу быть?» Это поможет осознанно сменить роль.