Эти 5 фраз в лексиконе женщины выдают её мизерную самооценку

Самооценка — способность адекватно относиться к себе и своим особенностям. У некоторых женщин она может быть занижена. Поэтому поведение дамы в этом случае будет соответствующим. Как и произносимые ею слова. Лайф узнал фразы, которые используют женщины с мизерной самооценкой.

1."Мне просто повезло"

Психолог перечислила сигналы, по которым можно распознать неуверенность женщины. Фото © Shutterstock

Так говорят неуверенные в себе женщины. Как правило, они не умеют принимать комплименты и им не нравится похвала. Если такая персона победит в каком-нибудь конкурсе, то скажет, что это произошло случайно. В то, что она выиграла благодаря своему таланту, красоте или уму, дама не верит. Кстати, переубеждать её бессмысленно.

2. "Это только моя вина!"

Женщины с низкой самооценкой во всех бедах винят себя. Они уверены, что все неприятности на свете происходят только из-за них самих. Эти дамы всю ответственность перекладывают на себя Ольга Романив Психолог

Такие женщины, продолжает эксперт, нередко заводят романы с деспотичными мужчинами. Становясь жертвами домашнего насилия, они винят себя, а не партнёра. Дескать, "я его сама довела". И такое поведение нередко провоцирует депрессию. Она возникает из-за бесконечного самоедства.

3. "Я обязана это сделать!"

Как по речи женщины понять, что она не уверена в себе? Фото © Shutterstock

"Если дама регулярно повторяет эту фразу, то она обладает самооценкой, которая упала ниже плинтуса", — уверена психолог Ольга Романив. Женщина тянет на себе домашний быт. При этом она старается качественно выполнять свои обязанности на работе. В итоге бедняжка просто загонит себя в гроб. Ведь она не семижильная.

Женщине нужно срочно начать ценить и любить себя. Иначе для неё всё плохо закончится Ольга Романив Психолог

Вообще, фразы типа "Я обязана" или "Я должна" нашёптывает нам общество. "Чтобы бороться с мнением толпы, нужно обладать своим. Но у дамы с низкой самооценкой его нет и в помине", — продолжает мысль эксперт. Интересно и то, что женщина закрывает глаза на ошибки, промахи и недостатки других людей. Для них она всегда найдёт оправдание.

4. "Я не справлюсь!"

Типичная отговорка той, у которой занижена самооценка. По словам психолога, такая женщина заранее уверена в провале: "Она отчётливо видит свой проигрыш. Хотя игра ещё и не началась".

Дама изо всех сил ищет предлог, чтобы не начинать действовать. Ведь её так страшит будущее. У неё нет никакой уверенности в завтрашнем дне Ольга Романив Психолог

Со слов психолога Ольги Романив, часто такие женщины пассивны по жизни. Они не любят затевать новые проекты. Потому что, по их мнению, ничего хорошего из этого не выйдет. Низкая самооценка является якорем, который тянет идеи на дно.

5. "Ничего, я потерплю!"

Какие фразы говорят только неуверенные в себе женщины? Фото © Shutterstock