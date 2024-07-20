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20 июля, 01:17

Не боится трудностей и ценит себя: Россиянкам назвали пять главных привычек успешной женщины

Психолог Романив: Успешная женщина ценит своё время и следит за своим здоровьем

Успешная женщина ценит своё время и следит за своим здоровьем, заявила психолог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic

Успешная женщина ценит своё время и следит за своим здоровьем, заявила психолог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic

В современном мире успех женщины определяется её личными достижениями и профессиональными успехами. Психолог Ольга Романив рассказала "Вечерней Москве", какие привычки помогают женщинам достигать высот во всех сферах жизни.

Успешные женщины умеют рационально использовать каждую минуту. Они контролируют своё время в Интернете, ограничивая его до минимума, и избегают дисфункциональных отношений, которые отнимают силы и время. Вкладывание времени в саморазвитие — ещё один важный аспект. Такие дамы стремятся к постоянному личностному и профессиональному росту.

Здоровье — самый ценный ресурс, который необходимо беречь. Красота же открывает многие двери. Успешные женщины уделяют особое внимание своему здоровью, регулярно посещая врачей и поддерживая здоровый образ жизни. Это включает правильное питание, физические нагрузки и полноценный отдых.

Сильная женщина не боится проявлять инициативу, в том числе и в вопросах романтики. Она понимает, что для гармонии в личной жизни важно быть активной и самостоятельной. Это касается как начала отношений, так и их развития.

Представительница прекрасного пола, достигшая успехов, умеет строить гармоничные отношения, но её жизнь не ограничивается отношениями с мужчинами. Она ценит свою независимость и стремится к личностному росту. Успешные женщины активно развиваются в профессии, находят новые увлечения и путешествуют.

Успешная женщина умеет постоять за себя. Способность защищать свои интересы и устанавливать границы помогает ей добиваться успеха в различных сферах жизни. Она знает свою ценность и не боится заявить о ней окружающим.

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Ранее Life.ru рассказал о трёх лайфхаках, которые помогут выигрывать в спорах. Во-первых, соглашайтесь с первыми возражениями оппонента, чтобы снизить его сопротивление, а затем аргументируйте свою позицию.

Кирилл Сосновских
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