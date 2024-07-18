Россиянам раскрыли три лайфхака, гарантирующих победу в любом споре

Лучший способ победить в любом споре, особенно если он разворачивается в Интернете, — это в нём не участвовать. Но что если необходимо уговорить коллегу, партнёра, родственников или вечно недовольных соседей на что-то важное для вас? Или убедить всех — и в том числе Вселенную — в том, что ваша бизнес-идея имеет право на жизнь? Эксперт по переговорам Марина Крамер рассказала Life.ru о трёх лайфхаках, которые помогут выигрывать в спорах.

Соглашайтесь с первыми возражениями оппонента и только после этого начинайте достаточно жёстко аргументировать свою позицию

Этот приём поможет справиться с "бесом противоречия": большинство людей в штыки воспринимают любые прямые попытки изменить их представления о мире. Психологи отмечают, что "лобовое" воздействие на человека вызывает только лишь желание этому давлению противостоять. Даже если оно представляет собой высказывание с абсолютно логичными тезисами и аргументами, отметила специалист.

По словам эксперта по переговорам образовательной платформы UPGrade, любую аргументацию лучше начинать с принятия слов собеседника, проявляя хитрость и терпение. Примерно такие же качества, что любопытно, нужны индийским заклинателям змей, которые на первом этапе "общения" с пресмыкающимися стараются как можно быстрее привести их в сонное, спокойное состояние. Кстати, для этого они используют однообразную игру на дудке или флейте.

Например: вы спорите с тем, кто считает, что онлайн-образование не так эффективно, как очное обучение. Согласитесь для начала с этим утверждением собеседника. Очень важно умение слушать — необходимо дать оппоненту понять, что все его мысли и чаяния разделяют. Затем можно сделать акцент на том, что онлайн-образование — "просто другое, у него свои особенности". Скажите: "Да, онлайн-образование сильно отличается от очного", и усильте своё высказывание, добавив эмоционально воздействующую фразу: "Я с этим совершенно согласен". А дальше спокойно объясните все преимущества онлайн-обучения.

Ещё один способ снять первое напряжение и неприятие собеседника — подождать с высказыванием спорных тезисов и подвести его к ним через серию наводящих вопросов. Это сложный путь, но очень эффективный, ведь тогда собеседник почувствует, что сам пришёл к тем выводам, в которых вы хотели его убедить.

Доносите свою точку зрения структурно, подсвечивая тезисы словами-маркерами

Выстраивайте аргументацию в споре с соблюдением структуры: в ней должны быть утверждение, объяснение и иллюстрация. Высказав главный тезис, сразу же делайте связный переход к объяснению, почему это должно быть именно так. Здесь помогут слова-маркеры, которые успокаивают собеседника и дают ему уверенность в том, что ваша речь логично связана, а значит, правдива. Среди них "следовательно", "это должно быть так, потому что" и другие маркеры.

Так, например, связка "потому что" сама по себе психологически "считывается" как веский довод. Но дело не только в логических связках. Важно строить "карту аргументов", разделяя их на небольшие блоки — так информация воспринимается легче. В конце аргументации желательно привести пример, иллюстрирующий правильность тезиса. Это могут быть цитата эксперта, результаты исследования, цифры, кейс или аналогия. Самые "убийственные" аргументы используйте в конце дискуссии. Возможно, и завершение аргументации неожиданной, парадоксальной или юмористической ноткой — это усилит впечатление от речи.

Придерживайтесь классического "рецепта" убедительного спича: формулировка проблемы, её решение и преимущества, которые в результате получат все.

Подобная структура — формулировка проблемы, её решение и преимущества, которые в результате получат все — принята, например, в бизнес-питчах, которые ещё называют разговорами "в лифте". Это правило полезно в любой дискуссии. Отсекайте не нужное, стремясь к лаконичности, но сохраняйте логику и последовательность речи. Описывая проблему, приведите цифры и факты, расскажите о конкретных персонажах, передайте их эмоции. Приведите конкретные действия, которые помогут решить проблему. Переходя к эффектам, ярко обрисуйте положительные последствия. Позитив в конце речи также воспринимается положительно и хорошо запоминается.

Например: вам нужно убедить собственников жилья, чтобы они согласились на открытие новой аптеки на первом этаже дома. Обрисуйте проблему: сейчас аптеки в этом доме нет, а пожилым людям бывает сложно дойти даже до соседнего дома. Не у всех есть возможность пользоваться доставкой. Вы решите эту проблему. Говоря об эффектах, добавьте себе плюсов: вы не только откроете аптеку, но и благоустроите территорию у входа в заведение. Опишите цветы, лавочки — словом, нарисуйте эмоциональную и красочную картинку для слушателей. Эмоции часто работают лучше логики, ведь недаром у Пушкина есть такая строка "Глаголом жечь сердца людей".