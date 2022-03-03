Лавров: Россия не собирается "сидеть под лавкой" и подчиняться чьей-то диктатуре
Министр иностранных дел также напомнил, что Москва не занимается заключением международных договорённостей под чьим-то давлением и история страны это лишний раз доказывает.
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Россия не подчинится никакому диктатору, даже если кто-то из мировых лидеров очень рассчитывает на то. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным журналистам.
"Если рассчитывают, что <…> после того, что происходит, мир будет другим и Россия будет сидеть под лавкой и подчинится диктату, это расчёты с негодными средствами", — сказал он.
В дополнение своих слов министр напомнил, что российское правительство никогда не заключало международные договорённости под чьим-то давлением и история страны это лишь подтверждает.
Ранее глава российского МИД сообщил, что истерия Запада из-за ситуации на Украине пройдёт. Министр также отметил, что Россия всегда готова к диалогу, однако при одном непременном условии: "исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учёта интересов друг друга".