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3 марта, 11:20

Лавров: Россия не собирается "сидеть под лавкой" и подчиняться чьей-то диктатуре

Министр иностранных дел также напомнил, что Москва не занимается заключением международных договорённостей под чьим-то давлением и история страны это лишний раз доказывает.

<p>Обложка © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/mfarussia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Обложка © flickr / МИД России

Россия не подчинится никакому диктатору, даже если кто-то из мировых лидеров очень рассчитывает на то. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным журналистам.

"Если рассчитывают, что <…> после того, что происходит, мир будет другим и Россия будет сидеть под лавкой и подчинится диктату, это расчёты с негодными средствами", сказал он.

В дополнение своих слов министр напомнил, что российское правительство никогда не заключало международные договорённости под чьим-то давлением и история страны это лишь подтверждает.

Лавров: Запад слушает Россию, но не может услышать

Лавров: Запад слушает Россию, но не может услышать

Ранее глава российского МИД сообщил, что истерия Запада из-за ситуации на Украине пройдёт. Министр также отметил, что Россия всегда готова к диалогу, однако при одном непременном условии: "исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учёта интересов друг друга".

Ирина Мусина

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