Лавров: Россия не собирается "сидеть под лавкой" и подчиняться чьей-то диктатуре

Россия не подчинится никакому диктатору, даже если кто-то из мировых лидеров очень рассчитывает на то. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным журналистам.

"Если рассчитывают, что <…> после того, что происходит, мир будет другим и Россия будет сидеть под лавкой и подчинится диктату, это расчёты с негодными средствами", — сказал он.

В дополнение своих слов министр напомнил, что российское правительство никогда не заключало международные договорённости под чьим-то давлением и история страны это лишь подтверждает.