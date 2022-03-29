"Глаза и уши" С-400: Как работает охотник за "Точкой-У" и "Байрактаром" на Украине Оглавление Операция России на Украине — лучший способ понять, как работает ПВО Отслеживание самолётов онлайн Российская ПВО на Украине Доставка в любое место на карте боевых действий Что такое ПВО — версия Украины Скопировать уникальное российское оружие пробовали и в США, и на Украине, однако построить полноценный боевой комплекс с такими же характеристиками не смогла ни одна страна. 14831 14831 Обложка © Wikipedia

Операция России на Украине — лучший способ понять, как работает ПВО

Контроль над воздушным пространством Украины — один из важнейших этапов "Операции Z". Однако достичь полного доминирования над ВСУ удалось благодаря использованию не только высокоточного оружия, но и средств разведки и противовоздушной обороны. Эту роль, по словам военных, выполняет радиолокационная станция "Небо-СВ", кадры работы которой в своём телеграм-канале показало Минобороны России. "Небо-СВ" позволяет мониторить воздушное пространство в радиусе 380 километров. РЛС не оставит незамеченными ни залпы РСЗО, ни запуск ракеты "Точка-У", ни вражескую авиацию.

"Небо-СВ". Фото © Wikipedia

Российские радиолокационные станции специально на протяжении многих лет проектируют так, чтобы они могли участвовать в сетецентрических боевых действиях. Это новый тип противостояния, при котором на первый план выходит инфокоммуникационное доминирование как залог превосходства над противником. Интеграция "Неба-СВ" в цифровое поле боя помогла российским военным за короткое время полностью взять под контроль воздушное пространство Украины и эффективно отслеживать оружие любого типа, которое могут применять ВСУ. Один из ярко выраженных эффектов применения "Неба-СВ" — это большое количество сбитых ракет и беспилотников. Только за минувшие сутки силами Российской армии было уничтожено 19 украинских БПЛА в районе Капитоновки, Балаклеи, Мариуполя, Чернобаевки и ещё десяти населённых пунктов.

Отслеживание самолётов онлайн

"Небо" — это целое семейство российских РЛС, проект Нижегородского НИИ радиотехники. Официально 55Ж6М "Небо-М" классифицируется как межвидовой мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов. На деле радарная система этого типа применяется в любом роде войск. Это максимально адаптируемая к самой разной обстановке система, развернуть которую можно на каком угодно направлении.

55Ж6М "Небо-М". Фото © Wikipedia

Радар и антенны "Небо-СВ" настроены так, что во время использования комплекс даёт исчерпывающую информацию обо всех видах техники в воздушном пространстве, включая даже малозаметные цели, например крылатые ракеты или низколетящие истребители. "Небо-СВ" распознаёт классы и типы целей, источники шумовых помех и даёт оператору чёткие данные о том, где находится цель, с какой скоростью летит и к какому типу техники относится. Активные помехи снижают эффективность работы ЗРК, поскольку снижают дальность обнаружения и поражения цели. На основе полученных в ходе разведки данных выстраивается тактика и стратегия ведения боя в заданных условиях. К примеру, в связке с С-300В4 "Небо" может работать сразу по двум направлениям: обстреливать цели противника в воздухе и проводить радиотехническую разведку, поскольку все сигналы, которые излучают боевые самолёты, записываются и фиксируются с привязкой к месту и времени обнаружения.

Российская ПВО на Украине

"Небо-СВ" — это многофункциональный комплекс, который создавался для обнаружения малозаметных целей. К примеру, РЛС умеет отслеживать не только американские истребители четвёртого поколения, но и бомбардировщики B-2 Spirit, истребители F-22 Raptor и самые новые машины в парке НАТО — F-35 Lightning II. Небольшие цели с минимальным отражением тоже не представляют для "Неба" проблемы: "Байрактары" и другие БПЛА, которые имелись на вооружении Украины, светятся на радарах ярко и чётко.

ЗРК "Бук-М3". Фото © Wikipedia

Известно, что при проведении спецоперации на Украине РЛС "Небо-СВ" работает в паре с ЗРК Бук-М3. РЛС получает данные о вражеских воздушных целях, обрабатывает их и записывает, а параллельно этому процессу ЗРК "Бук-М3" сбивает все подозрительные цели в зоне досягаемости.

Доставка в любое место на карте боевых действий

"Небо-СВ" — это мобильный комплекс. От сугубо противовоздушного варианта его отличает именно повышенная мобильность и время развертывания. Если это оборудование требуется там, куда может долететь транспортный самолёт, расчёт комплекса сворачивает "лопухи" антенны и перегоняет машины на аэродром. Это повышает возможности Российской армии в разы: если утром комплекс работает в одном месте, то уже через три–четыре часа его могут доставить на расстояние в несколько тысяч километров.

При этом внушительные характеристики работы мобильного комплекса "Небо-СВ" не снижаются. Комплекс может обнаружить истребитель на высоте 20 километров с расстояния в 380 километров, а низколетящие самолёты на высоте 500 метров — с расстояния в 65 километров. На приведение системы в боевую готовность или на снятие её с позиции требуется до 30 минут. "Небо-СВ" работает в метровом диапазоне волн. Это даёт преимущество при обнаружении летательных аппаратов с малоэффективной поверхностью рассеяния (ЭПР). К примеру, одна из профильных целей "Небо-СВ" — это низколетящий и медленный "Байрактар", который на фоне объектов на земле поймать более мощными РЛС будет сложно.

Что такое ПВО — версия Украины

Базовый вариант комплекса "Небо" начал появляться в войсках в конце 80-х годов. Тогда же, под самый занавес существования Советского Союза, в разработку радиоэлектронных комплексов начали включаться украинские конструкторские бюро. Одной из вариаций на тему многофункционального комплекса ПВО стала украинская станция радиотехнической разведки "Кольчуга" — оружие, во многом похожее на "Небо". В серийное производство его запустили в 1987 году, однако на родине это оружие не пригодилось. С начала обретения независимости Украина активно распродавала военную технику, доставшуюся ей от Советского Союза. И "Кольчуги", произведённые ещё по контракту Минобороны СССР, не стали исключением. В 2002 году Украина (и занимавший тогда пост президента Леонид Кучма) попала под санкции ООН из-за того, что продала несколько комплексов Саддаму Хусейну. В пик развала и стагнации украинской оборонки — с 90-х по 2007 год — не было произведено ни одной новой станции этого типа.

"Кольчуга-М". Фото © Wikipedia

Директор донецкого завода "Топаз" Юрий Рябкин в середине нулевых не раз отмечал, что Украина за период незалежности так и не создала внутреннего рынка вооружения и военной техники. В XXI веке "Кольчуга", которую активно пытались продать на экспорт, морально устарела, хотя в начале нулевых на различных форумах представлялись новые модификации станции, к примеру "Кольчуга-М". После госпереворота 2014 года гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов объявил сбор средств на новую "Кольчугу", поскольку старую в войсках использовать было уже нельзя: два прототипа, оставшихся в стране, бесследно исчезли.

В 2016 году на Украине объявили о создании новой "Кольчуги", но не обычной, а построенной для использования по стандартам НАТО. Но проблема пришла откуда не ждали: большинство старых технологий, чертежей, специалистов оказались утеряны для новой власти Украины, а создать "Кольчугу" с нуля оказалось фактически невозможно. В 2018 году президент Украины Пётр Порошенко заявил, что "эти станции закроют небо от врага" и практически готовы к работе, но оказалось, что не было построено ни одной.

После того как на Украине сменился президент, все попытки скопировать "Небо-СВ" провалились. Страна полностью перешла на заимствование ключевых военных технологий у Запада, однако вместо передового вооружения получила лишь объедки. В 2019 году представитель "Укроборонпрома" официально сообщил, что к серийному производству новых "Кольчуг" Украина не готова. На этом история украинского "чудо-оружия, способного закрыть небо", была завершена.

Почему Украина не смогла скопировать комплекс "Небо"? 0 Не хватило средств. Не хватило времени. Не хватило технологий.

Авторы Евгений Жуков