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Регион
Опубликовано 7 мая 2022, 09:27
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СК расследует новые факты издевательств над военнослужащими РФ на Украине

Следственный комитет тщательно изучит все обстоятельства преступлений над нашими солдатами, а причастные к ним будут привлечены к уголовной ответственности.

Председатель Следственного комитета РФ поручил расследовать новые факты издевательств над российскими военнослужащими на территории Украины. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

"На видео, распространённом в Интернете, неизвестные в одном из сёл в Херсонской области издеваются над лежащими около БМД (боевая машина десанта. — Прим. Лайфа) телами нескольких российских военных, злоумышленники растаскивают вещи погибших", — уточнили в СК.

В ведомстве добавили, что мародёры уже задержаны и Следственным комитетом будут тщательно изучены обстоятельства данного преступления, причастные к нему понесут уголовную ответственность.

Бастрыкин поручил расследовать причастность Надежды Савченко к убийству мирного жителя
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Ранее Бастрыкин заявил, что действия ВСУ и националистов безжалостны, неизбирательны и циничны. По словам главы СКР, только украинские военные применяют "Точку-У". Также они разместили огневые позиции на крышах жилых домов, а сами укрываются в больницах и роддомах.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Никита Осипов
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