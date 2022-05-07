СК расследует новые факты издевательств над военнослужащими РФ на Украине

Следственный комитет тщательно изучит все обстоятельства преступлений над нашими солдатами, а причастные к ним будут привлечены к уголовной ответственности.

Председатель Следственного комитета РФ поручил расследовать новые факты издевательств над российскими военнослужащими на территории Украины. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

"На видео, распространённом в Интернете, неизвестные в одном из сёл в Херсонской области издеваются над лежащими около БМД (боевая машина десанта. — Прим. Лайфа) телами нескольких российских военных, злоумышленники растаскивают вещи погибших", — уточнили в СК.

В ведомстве добавили, что мародёры уже задержаны и Следственным комитетом будут тщательно изучены обстоятельства данного преступления, причастные к нему понесут уголовную ответственность.