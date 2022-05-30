Силы ДНР практически выбили ВСУ из Северодонецка
В Мининформации республики также уточнили, что со славянского направления противник практически полностью выкинут.
Первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) практически выбили украинских силовиков из Северодонецка.
"Успехи у нас на севере. <…> Район Красного Лимана, славянское направление, также Северодонецк — оттуда противник практически полностью выбит", — сообщил Даниил Безсонов в эфире Первого канала.
Ранее житель пригорода Северодонецка рассказал, как его пытали украинские спецслужбы. По словам мужчины, сотрудники СБУ отпустили его только после того, как он согласился с ними сотрудничать и признался в том, что является террористом и предателем Родины.
ТАСС / Александр Река