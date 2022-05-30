Силы ДНР практически выбили ВСУ из Северодонецка

"Успехи у нас на севере. <…> Район Красного Лимана, славянское направление, также Северодонецк — оттуда противник практически полностью выбит", — сообщил Даниил Безсонов в эфире Первого канала.

Ранее житель пригорода Северодонецка рассказал, как его пытали украинские спецслужбы. По словам мужчины, сотрудники СБУ отпустили его только после того, как он согласился с ними сотрудничать и признался в том, что является террористом и предателем Родины.