Более 50 человек погибли в результате взрыва в церкви в Нигерии
В Нигерии как минимум 50 человек стали жертвами взрыва на территории католической церкви Святого Франциска на юго-западе страны. Об этом сообщила газета This Day.
В церкви Нигерии прогремел взрыв, есть погибшие. Видео © Twitter
Предположительно, террористы взорвали бомбу и обстреляли прихожан. В это время в храме находилось много верующих, которые пришли на службу. Большинство из них получило ранения. В Сети расходятся кадры, на которых очевидец снимает место взрыва с разбросанными телами погибших. Власти Нигерии пока не сообщают официальных данных о жертвах и пострадавших.
Ранее сообщалось, что более 40 человек погибло в результате давки, образовавшейся во время бесплатной раздачи продуктов нуждающимся на юге Нигерии. В числе погибших — беременная женщина и дети.