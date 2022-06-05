Более 50 человек погибли в результате взрыва в церкви в Нигерии

В Нигерии как минимум 50 человек стали жертвами взрыва на территории католической церкви Святого Франциска на юго-западе страны. Об этом сообщила газета This Day.

Предположительно, террористы взорвали бомбу и обстреляли прихожан. В это время в храме находилось много верующих, которые пришли на службу. Большинство из них получило ранения. В Сети расходятся кадры, на которых очевидец снимает место взрыва с разбросанными телами погибших. Власти Нигерии пока не сообщают официальных данных о жертвах и пострадавших.