Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 июня 2022, 17:42

Более 50 человек погибли в результате взрыва в церкви в Нигерии

В Нигерии как минимум 50 человек стали жертвами взрыва на территории католической церкви Святого Франциска на юго-западе страны. Об этом сообщила газета This Day.

В церкви Нигерии прогремел взрыв, есть погибшие. Видео © Twitter

Предположительно, террористы взорвали бомбу и обстреляли прихожан. В это время в храме находилось много верующих, которые пришли на службу. Большинство из них получило ранения. В Сети расходятся кадры, на которых очевидец снимает место взрыва с разбросанными телами погибших. Власти Нигерии пока не сообщают официальных данных о жертвах и пострадавших.

Первая смерть от оспы обезьян зафиксирована в Нигерии
Первая смерть от оспы обезьян зафиксирована в Нигерии

Ранее сообщалось, что более 40 человек погибло в результате давки, образовавшейся во время бесплатной раздачи продуктов нуждающимся на юге Нигерии. В числе погибших — беременная женщина и дети.

BannerImage

Twitter

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Нигерия
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar