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Опубликовано 7 апреля 2022, 18:30

Черногория вышлет четырёх российских дипломатов

Сотрудники диппредставительств должны покинуть страну в течение недели.

Власти Черногории приняли решение выслать четырёх российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение недели. Об этом сообщил МИД.

"Министерство иностранных дел Черногории объявило ещё четырёх дипломатов Посольства Российской Федерации в Черногории персонами нон грата", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, очередная волна высылки российских дипломатов из западных стран началась 4 апреля. Так, Литва предписала российскому послу покинуть страну и объявила о закрытии Консульства РФ в Клайпеде, Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция — о высылке "около 30". Дания, Италия, Испания, Португалия, Румыния, Латвия, Эстония, Греция, Хорватия, Норвегия и Австрия также объявили о решении выслать сотрудников российских дипмиссий.

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Getty Images/Jason Wells/Loop Images/Universal Images Group

Александра Вишнякова
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