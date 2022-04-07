Черногория вышлет четырёх российских дипломатов
Сотрудники диппредставительств должны покинуть страну в течение недели.
Власти Черногории приняли решение выслать четырёх российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение недели. Об этом сообщил МИД.
"Министерство иностранных дел Черногории объявило ещё четырёх дипломатов Посольства Российской Федерации в Черногории персонами нон грата", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, очередная волна высылки российских дипломатов из западных стран началась 4 апреля. Так, Литва предписала российскому послу покинуть страну и объявила о закрытии Консульства РФ в Клайпеде, Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция — о высылке "около 30". Дания, Италия, Испания, Португалия, Румыния, Латвия, Эстония, Греция, Хорватия, Норвегия и Австрия также объявили о решении выслать сотрудников российских дипмиссий.
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