Штурмовые группы российских военных, освобождающие населённые пункты на Украине, действуют под прикрытием. Поддержку им оказывают снайперы, пулемётчики и миномётчики. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Ведомство опубликовало видео работы таких подразделений в ходе "Операции Z".

Прикрытие работы штурмовых групп российских десантников. Видео © Минобороны РФ

"Военнослужащие в составе штурмовых групп в условиях городской застройки продвигаются вперёд под прикрытием снайперских пар, расчётов крупнокалиберных пулемётов. Огневые точки противника уничтожаются огнём миномётов", — говорится в комментарии к видео в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Там пояснили, что на видео снят бой, который вели десантники. Они заняли огневые позиции. Снайперы зачищали здания от вражеский бойцов. Группа с пулемётом вела огонь по крыше одного из зданий. Миномётчики, выпустив несколько снарядов, быстро сменили позицию.

Как отмечается, в итоге десантники уничтожили личный состав и автомобильную технику Вооружённых сил Украины на этом участке населённого пункта.