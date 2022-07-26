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Опубликовано 26 июля 2022, 03:22
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Минобороны показало, кто прикрывает штурмовые группы в городах

Минобороны РФ опубликовало видео с прикрытием работы штурмовых групп в "Операции Z"

Штурмовые группы российских военных, освобождающие населённые пункты на Украине, действуют под прикрытием. Поддержку им оказывают снайперы, пулемётчики и миномётчики. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Ведомство опубликовало видео работы таких подразделений в ходе "Операции Z".

Прикрытие работы штурмовых групп российских десантников. Видео © Минобороны РФ

"Военнослужащие в составе штурмовых групп в условиях городской застройки продвигаются вперёд под прикрытием снайперских пар, расчётов крупнокалиберных пулемётов. Огневые точки противника уничтожаются огнём миномётов", — говорится в комментарии к видео в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Там пояснили, что на видео снят бой, который вели десантники. Они заняли огневые позиции. Снайперы зачищали здания от вражеский бойцов. Группа с пулемётом вела огонь по крыше одного из зданий. Миномётчики, выпустив несколько снарядов, быстро сменили позицию.

Как отмечается, в итоге десантники уничтожили личный состав и автомобильную технику Вооружённых сил Украины на этом участке населённого пункта.

Показана боевая работа системы С-300В в "Операции Z"
Показана боевая работа системы С-300В в "Операции Z"

Как сообщал Лайф, ранее Минобороны РФ показало кадры работы тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк", которые используются для уничтожения укреплённых долговременных позиций ВСУ и нацбатальонов.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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