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Регион
Опубликовано 25 июля 2022, 03:02
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Показана боевая работа системы С-300В в "Операции Z"

Минобороны показало видео работы ракетной системы С-300В в ходе "Операции Z"

Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы расчётов зенитной ракетной системы С-300В Западного военного округа. Военнослужащие контролируют свой участок неба в ходе "Операции Z" на Украине.

Боевая работа системы С-300 в ходе "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

"ЗРС С-300В предназначена для противовоздушной обороны войсковых группировок от ударов крылатых ракет, аэробаллистических и баллистических ракет, а также самолётов и боевых вертолётов в сложной воздушной и помеховой обстановке", — уточнили в пресс-службе Минобороны.

Там отметили, что подразделения противовоздушной обороны Западного военного округа находятся в новых позиционных районах на боевом дежурстве круглосуточно.

На опубликованных кадрах видно, что боевой расчёт отслеживает ситуацию по показаниям радаров. Военнослужащие наблюдают перемещение разных объектов, при необходимости направляя потенциальным целям запросы о принадлежности.

Опубликовано видео уничтожения американских РСЗО HIMARS
Опубликовано видео уничтожения американских РСЗО HIMARS

Как сообщал Лайф, ранее Минобороны РФ показало кадры работы тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк", которые используются для уничтожения укреплённых долговременных позиций ВСУ и нацбатальонов.

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Андрей Григорьев
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