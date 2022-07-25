Показана боевая работа системы С-300В в "Операции Z"

Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы расчётов зенитной ракетной системы С-300В Западного военного округа. Военнослужащие контролируют свой участок неба в ходе "Операции Z" на Украине.

Боевая работа системы С-300 в ходе "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

"ЗРС С-300В предназначена для противовоздушной обороны войсковых группировок от ударов крылатых ракет, аэробаллистических и баллистических ракет, а также самолётов и боевых вертолётов в сложной воздушной и помеховой обстановке", — уточнили в пресс-службе Минобороны.

Там отметили, что подразделения противовоздушной обороны Западного военного округа находятся в новых позиционных районах на боевом дежурстве круглосуточно.

На опубликованных кадрах видно, что боевой расчёт отслеживает ситуацию по показаниям радаров. Военнослужащие наблюдают перемещение разных объектов, при необходимости направляя потенциальным целям запросы о принадлежности.