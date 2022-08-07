НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 августа, 10:02

Один человек погиб в результате обстрела Энергодара украинскими военными

В ходе вчерашнего обстрела украинскими военнослужащими Энергодара в Запорожской области погиб один человек, тело было обнаружено сегодня при осмотре территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"В результате вчерашнего обстрела со стороны ВСУ жилых районов Энергодара ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Тело было обнаружено сотрудниками коммунального предприятия, проводившими обследование мест возможного повреждения гражданской инфраструктуры вблизи санатория-профилактория Запорожской АЭС", — говорится в сообщении.

Четыре ребёнка пострадали в результате обстрела ВСУ жилого квартала в Алчевске в ЛНР

Четыре ребёнка пострадали в результате обстрела ВСУ жилого квартала в Алчевске в ЛНР

Ранее Лайф писал, что ВСУ вновь обстреляли Энергодар в Запорожской области. В результате этого были повреждены здание санатория Запорожской атомной электростанции и водозабор.

Обложка ©

ТАСС / Гердо Владимир

Григорий Воронцов
  • Новости
  • ВСУ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров