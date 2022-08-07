Один человек погиб в результате обстрела Энергодара украинскими военными

В ходе вчерашнего обстрела украинскими военнослужащими Энергодара в Запорожской области погиб один человек, тело было обнаружено сегодня при осмотре территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"В результате вчерашнего обстрела со стороны ВСУ жилых районов Энергодара ранения, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Тело было обнаружено сотрудниками коммунального предприятия, проводившими обследование мест возможного повреждения гражданской инфраструктуры вблизи санатория-профилактория Запорожской АЭС", — говорится в сообщении.