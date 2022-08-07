В Подмосковье мужчину убили во время пьянки

В Клину в квартире жилого дома обнаружено тело мужчины, которого убили в ходе конфликта во время пьянки. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на ГУ МВД РФ по Подмосковью.

По данным СМИ, тело мужчины 1975 года рождения было найдено на улице Карла Маркса. Правоохранители уже задержали подозреваемого, им оказался знакомый погибшего 1986 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство".