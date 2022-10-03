Совладелец "Зимней вишни" попросил у суда минимальное наказание
Бывший генеральный директор и совладелец ТРЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский на заседании Центрального районного суда. Обложка © ТАСС / Мария Пименова
Совладелец сгоревшего в Кемерове торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский в ходе выступления с последним словом попросил суд назначить ему минимальное наказание. Об этом сообщает РИА "Новости" из зала суда.
В ходе заседания он заявил, что признаёт ошибки, допущенные в момент первоначального оформления документации для подготовки ввода ТЦ в эксплуатацию. Также подсудимый сообщил, что он закончил всю деятельность, связанную с "Зимней вишней", в 2016 году, в то время как трагедия произошла в 2018-м. По его словам, он был уволен, после чего "являлся наёмным менеджером, работая согласно условиям трудового договора, должностным инструкциям".
"За столь продолжительный период произошли значительные изменения, поменялась внутренняя планировка, сменились собственники и арендаторы многих помещений, как и обслуживающая организация коммуникаций. В любом случае, выражая свои искренние и глубочайшие соболезнования близким и родственникам погибших людей в этой ужасной трагедии, прошу уважаемый суд отнестись с пониманием к моей личности и по возможности ограничиться минимальным наказанием", — сказал он.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В результате страшной трагедии погибло 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам.
Суд вынес приговоры экс-гендиректору компании – собственника центра Юлии Богдановой (14 лет), гендиректору основного арендатора "Зимней вишни" Надежде Судденок (13,5 года), техническому директору ТРЦ Георгию Соболеву (11 лет). Участвовавших в тушении "Зимней вишни" пожарных приговорили к пяти и шести годам колонии.