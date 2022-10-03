Совладелец "Зимней вишни" попросил у суда минимальное наказание

В ходе заседания он заявил, что признаёт ошибки, допущенные в момент первоначального оформления документации для подготовки ввода ТЦ в эксплуатацию. Также подсудимый сообщил, что он закончил всю деятельность, связанную с "Зимней вишней", в 2016 году, в то время как трагедия произошла в 2018-м. По его словам, он был уволен, после чего "являлся наёмным менеджером, работая согласно условиям трудового договора, должностным инструкциям".