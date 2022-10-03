Совладелец "Зимней вишни" попросил у суда минимальное наказание
Бывший генеральный директор и совладелец ТРЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский на заседании Центрального районного суда. Обложка © ТАСС / Мария Пименова
Совладелец сгоревшего в Кемерове торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский в ходе выступления с последним словом попросил суд назначить ему минимальное наказание. Об этом сообщает РИА "Новости" из зала суда.
В ходе заседания он заявил, что признаёт ошибки, допущенные в момент первоначального оформления документации для подготовки ввода ТЦ в эксплуатацию. Также подсудимый сообщил, что он закончил всю деятельность, связанную с "Зимней вишней", в 2016 году, в то время как трагедия произошла в 2018 году. По его словам, он был уволен, после чего "являлся наёмным менеджером, работая согласно условиям трудового договора, должностным инструкциям".
"За столь продолжительный период произошли значительные изменения, поменялась внутренняя планировка, сменились собственники и арендаторы многих помещений, как и обслуживающая организация коммуникаций. В любом случае, выражая свои искренние и глубочайшие соболезнования близким и родственникам погибших людей в этой ужасной трагедии, прошу уважаемый суд отнестись с пониманием к моей личности и по возможности ограничиться минимальным наказанием", — сказал он.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В результате страшной трагедии погибло 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам.
Суд вынес приговоры экс-гендиректору компании – собственника центра Юлии Богдановой (14 лет), гендиректору основного арендатора "Зимней вишни" Надежде Судденок (13,5 года), техническому директору ТРЦ Георгию Соболеву (11 лет). Участвовавших в тушении "Зимней вишни" пожарных приговорили к пяти и шести годам колонии.