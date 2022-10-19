ЕГЭ в 2023 году в новых регионах России можно будет сдать по желанию
В 2023 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в четырёх новых субъектах России можно будет сдать по желанию. Как рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, такая практика существовала и в первый год после присоединения Крыма к РФ.
"Будет переходный период, право сдачи, как у Крыма и Севастополя когда-то, <...> добровольно. Мы тоже не будем в этом ограничивать", — сказал он на всероссийской встрече с родителями школьников.
По его словам, у выпускников будет выбор между сдачей ЕГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). При этом в случае сдачи ГВЭ для поступления в вузы РФ придётся сдавать ещё и вступительные испытания.
Также ранее Лайф рассказывал, что более 50 детей-сирот в возрасте от девяти месяцев до пяти лет были перевезены из Донбасса в семейные центры Подмосковья. Детей на аэродроме Чкаловский в Подмосковье встречал губернатор региона Андрей Воробьёв. Он подчеркнул, что совместно с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой работает над тем, чтобы каждый из них обрёл свой дом.
ТАСС / Егор Алеев