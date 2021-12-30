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Вучич признался, что не смог бы, как Путин, много часов общаться с прессой

Беседы с журналистами на последней большой пресс-конференции президента РФ заняли 3 часа 56 минут.

29 декабря, 21:06

Фото © Twitter / Александр Вучич

У президента Сербии Александра Вучича состоялась ежегодная пресс-конференция, продлившаяся час. После чего он заявил, что не смог бы, как его российский коллега президент России Владимир Путин, общаться с журналистами четыре часа подряд.

"У меня есть силы разговаривать с народом четыре часа, но вряд ли я смогу выдержать на пресс-конференции четыре часа. Я не Путин, так что, если можно, чуть короче, будет ещё время", — цитирует Вучича ТАСС.

Напомним, общение с журналистами на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина заняло 3 часа 56 минут. Мероприятие проводилось в семнадцатый раз и состоялось 23 декабря.

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Как сообщал Лайф ранее, Вучич признался, что многому учится у Путина. Сербский лидер отметил, что его российский коллега укрепил свою страну и в военном, и в экономическом, и во всех смыслах.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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