Вучич признался, что не смог бы, как Путин, много часов общаться с прессой

У президента Сербии Александра Вучича состоялась ежегодная пресс-конференция, продлившаяся час. После чего он заявил, что не смог бы, как его российский коллега президент России Владимир Путин, общаться с журналистами четыре часа подряд.

"У меня есть силы разговаривать с народом четыре часа, но вряд ли я смогу выдержать на пресс-конференции четыре часа. Я не Путин, так что, если можно, чуть короче, будет ещё время", — цитирует Вучича ТАСС.

Напомним, общение с журналистами на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина заняло 3 часа 56 минут. Мероприятие проводилось в семнадцатый раз и состоялось 23 декабря.