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Будущий кабмин ФРГ договорился о легализации марихуаны

Политики пояснили, что вводят контролируемую продажу каннабиса для рекреационных целей в лицензированных магазинах. При этом правила рекламы марихуаны, как и алкоголя с табаком, будут ужесточены.

24 ноября, 17:20

Фото © Pexels

Социал-демократическая партия Германии, "Зелёные" и Свободная демократическая партия договорились легализовать продажу марихуаны. Об этом говорится в коалиционном соглашении, подписанном партиями, которые составят будущее Правительство ФРГ.

Политики пояснили, что вводят контролируемую продажу каннабиса взрослым для рекреационных целей в лицензированных магазинах.

"Таким образом будет обеспечен контроль, предотвращена продажа некачественного продукта и обеспечена защита молодёжи", — цитирует РИА "Новости" текст соглашения.

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Уточняется, что влияние легализации наркотиков на общество будет оценено спустя четыре года после легализации продажи каннабиса. При этом правила рекламы марихуаны, как и алкоголя с табаком, будут ужесточены.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли у россиянина дома мешок с четырьмя килограммами марихуаны. В духовке у него была припасена тарелка со смесью гашиша и масла каннабиса. Теперь мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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