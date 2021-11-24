Будущий кабмин ФРГ договорился о легализации марихуаны
Политики пояснили, что вводят контролируемую продажу каннабиса для рекреационных целей в лицензированных магазинах. При этом правила рекламы марихуаны, как и алкоголя с табаком, будут ужесточены.
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Социал-демократическая партия Германии, "Зелёные" и Свободная демократическая партия договорились легализовать продажу марихуаны. Об этом говорится в коалиционном соглашении, подписанном партиями, которые составят будущее Правительство ФРГ.
Политики пояснили, что вводят контролируемую продажу каннабиса взрослым для рекреационных целей в лицензированных магазинах.
"Таким образом будет обеспечен контроль, предотвращена продажа некачественного продукта и обеспечена защита молодёжи", — цитирует РИА "Новости" текст соглашения.
Уточняется, что влияние легализации наркотиков на общество будет оценено спустя четыре года после легализации продажи каннабиса. При этом правила рекламы марихуаны, как и алкоголя с табаком, будут ужесточены.
Ранее сообщалось, что полицейские нашли у россиянина дома мешок с четырьмя килограммами марихуаны. В духовке у него была припасена тарелка со смесью гашиша и масла каннабиса. Теперь мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.
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