Будущий кабмин ФРГ договорился о легализации марихуаны

Социал-демократическая партия Германии, "Зелёные" и Свободная демократическая партия договорились легализовать продажу марихуаны. Об этом говорится в коалиционном соглашении, подписанном партиями, которые составят будущее Правительство ФРГ.

Политики пояснили, что вводят контролируемую продажу каннабиса взрослым для рекреационных целей в лицензированных магазинах.

"Таким образом будет обеспечен контроль, предотвращена продажа некачественного продукта и обеспечена защита молодёжи", — цитирует РИА "Новости" текст соглашения.

Уточняется, что влияние легализации наркотиков на общество будет оценено спустя четыре года после легализации продажи каннабиса. При этом правила рекламы марихуаны, как и алкоголя с табаком, будут ужесточены.