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11 февраля, 03:58

Байден принял приглашение Лулы да Силвы посетить Бразилию

Американский лидер Джо Байден принял приглашение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы приехать с визитом в республику. Об этом сказано в их совместном заявлении по итогам встречи в Вашингтоне, распространённом пресс-службой Белого дома.

"Президент Лула пригласил президента Байдена посетить Бразилию, и президент Байден принял приглашение", говорится в документе.

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Президенты двух стран также обязались расширять диалог и углублять сотрудничество.

Напомним, Лула да Силва принёс присягу 1 января и в третий раз стал президентом Бразилии. При этом документ он подписал ручкой, которую ему подарили на предвыборном мероприятии в штате Пиауи в 1989 году.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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