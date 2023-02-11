Байден принял приглашение Лулы да Силвы посетить Бразилию

Американский лидер Джо Байден принял приглашение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы приехать с визитом в республику. Об этом сказано в их совместном заявлении по итогам встречи в Вашингтоне, распространённом пресс-службой Белого дома.

Напомним, Лула да Силва принёс присягу 1 января и в третий раз стал президентом Бразилии. При этом документ он подписал ручкой, которую ему подарили на предвыборном мероприятии в штате Пиауи в 1989 году.