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11 февраля, 03:17

Российский посол рассказала о возможном визите Путина в Индонезию в этом году

Посол РФ в Джакарте Воробьёва: Путин может посетить Индонезию в 2023 году

Президент РФ Владимир Путин может посетить Индонезию в этом году во время одного из мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщила российский посол в Джакарте Людмила Воробьёва.

"В этом году в Индонезии пройдёт ряд важных асеановских мероприятий, в том числе Восточноазиатский саммит. Мы не исключаем — и я тут не могу утверждать на 100%, но мы не исключаем, — что, может быть, и Владимир Владимирович Путин приедет в Индонезию", — сказала дипломат в беседе с РИА "Новости".

В МИД ответили на вопрос о поездке Путина на G20

В МИД ответили на вопрос о поездке Путина на G20

Кроме того, Воробьёва заявила о готовности пакета документов, которые лидеры двух стран могли бы подписать. В частности, речь идёт о Декларации о стратегическом партнёрстве Москвы и Джакарты. При этом не исключено, что президент Индонезии Джоко Видодо также может посетить Россию. Такой визит может состояться, например, в рамках участия индонезийского лидера в Санкт-Петербургском экономическом форуме, заключила посол РФ.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин решил не ехать на саммит G20 на остров Бали. Вместо него российскую делегацию на мероприятии возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На сайте G20 разместили портрет Путина среди участников саммита в Нью-Дели

На сайте G20 разместили портрет Путина среди участников саммита в Нью-Дели

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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