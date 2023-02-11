Российский посол рассказала о возможном визите Путина в Индонезию в этом году

Президент РФ Владимир Путин может посетить Индонезию в этом году во время одного из мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщила российский посол в Джакарте Людмила Воробьёва.

"В этом году в Индонезии пройдёт ряд важных асеановских мероприятий, в том числе Восточноазиатский саммит. Мы не исключаем — и я тут не могу утверждать на 100%, но мы не исключаем, — что, может быть, и Владимир Владимирович Путин приедет в Индонезию", — сказала дипломат в беседе с РИА "Новости".

Кроме того, Воробьёва заявила о готовности пакета документов, которые лидеры двух стран могли бы подписать. В частности, речь идёт о Декларации о стратегическом партнёрстве Москвы и Джакарты. При этом не исключено, что президент Индонезии Джоко Видодо также может посетить Россию. Такой визит может состояться, например, в рамках участия индонезийского лидера в Санкт-Петербургском экономическом форуме, заключила посол РФ.