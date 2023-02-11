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11 февраля, 03:33

Группа из 35 стран высказалась против участия России в Олимпийских играх 2024 года

Министр спорта Литвы: 35 стран будут требовать недопуска России к Олимпийским играм в Париже

Группа из 35 стран будет требовать недопуска спортсменов из России и Белоруссии к летним Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже. Об этом заявила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.

"Все страны выступили единогласно", — приводит её слова Reuters.

В список, уточнила министр, входят в том числе Великобритания, Германия, США, Франция и Япония. Шюгждинене выразила надежду на то, что для продвижения этого решения странам не потребуется бойкот предстоящих Игр.

"Нарушит Олимпийскую хартию": Глава МОК резко осуждает любой бойкот ОИ-2024 из-за допуска россиян

"Нарушит Олимпийскую хартию": Глава МОК резко осуждает любой бойкот ОИ-2024 из-за допуска россиян

В конце января МОК предложил допустить до соревнований спортсменов из России, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. Эта позиция подверглась критике со стороны властей Незалежной. Лидер страны Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением МОК о таком допуске россиян. В комитете позднее отвергли критику со стороны украинских властей и пожаловались на клевету.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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