В США назвали имена Байдена и ещё четырёх главных военных преступников

Президент США Джо Байден, его советник по нацбезопасности Джейк Салливан, а также шеф Пентагона Ллойд Остин, госсекретарь страны Энтони Блинкен и замгоссекретаря Виктория Нуланд должны подать в отставку за военные преступления. Так считает американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

"Ллойд Остин — один из худших, самых могущественных военных преступников в мире на данный момент. Его нужно отправить в отставку, и официально предъявить ему обвинения, и отстранить его от должности вместе с Байденом, Салливаном, Блинкеном и Нуланд", — написал он в соцсетях.