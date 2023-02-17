В США назвали имена Байдена и ещё четырёх главных военных преступников
Американский политик Янг назвал Байдена и его приближённых главными военными преступниками
Президент США Джо Байден, его советник по нацбезопасности Джейк Салливан, а также шеф Пентагона Ллойд Остин, госсекретарь страны Энтони Блинкен и замгоссекретаря Виктория Нуланд должны подать в отставку за военные преступления. Так считает американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
"Ллойд Остин — один из худших, самых могущественных военных преступников в мире на данный момент. Его нужно отправить в отставку, и официально предъявить ему обвинения, и отстранить его от должности вместе с Байденом, Салливаном, Блинкеном и Нуланд", — написал он в соцсетях.
Ранее Янг напомнил, что задача России в ходе специальной военной операции на Украине — добиться демилитаризации и денацификации этой страны. Американский политик добавил, что, по его мнению, для Москвы важно, чтобы на украинских землях никогда не располагались натовские военные.
Flickr / The White House