В США раскусили уловку побывавшего в Киеве Байдена

Поездка американского президента Джо Байдена в Киев, во время которой в украинской столице была объявлена воздушная тревога, выглядела как "большая постановка". По мнению подполковника Армии США Дэниела Дэвиса, она не принесла Украине никакой пользы.

Глава Белого дома 20 февраля прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе встречи глав государств в городе без каких-либо причин была объявлена воздушная тревога. Политики шли по Михайловской площади под звуки сирены.

"Да, это выглядело как большая постановка, особенно когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал всё это с русскими. Таким образом, они знали, что никакой атаки не будет. И вы также могли видеть, что никто даже не вздрогнул, когда это (тревога. — Прим. Лайфа) произошло, так что почти все знали, что это произойдёт", — сказал Дэвис в эфире телеканала Fox News.