В США раскусили уловку побывавшего в Киеве Байдена
Американский подполковник Дэвис назвал визит Байдена в Киев постановкой
Поездка американского президента Джо Байдена в Киев, во время которой в украинской столице была объявлена воздушная тревога, выглядела как "большая постановка". По мнению подполковника Армии США Дэниела Дэвиса, она не принесла Украине никакой пользы.
Глава Белого дома 20 февраля прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе встречи глав государств в городе без каких-либо причин была объявлена воздушная тревога. Политики шли по Михайловской площади под звуки сирены.
"Да, это выглядело как большая постановка, особенно когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал всё это с русскими. Таким образом, они знали, что никакой атаки не будет. И вы также могли видеть, что никто даже не вздрогнул, когда это (тревога. — Прим. Лайфа) произошло, так что почти все знали, что это произойдёт", — сказал Дэвис в эфире телеканала Fox News.
Как уточнил подполковник, приезд Байдена на Украину ничего не изменил, так как Вашингтон и так собирается дать Киеву всё, что там захотят. Похоже, это была скорее постановка, чем какая-то реальная польза для Украины, подчеркнул Дэвис.
Ранее стало известно, что перед визитом Джо Байдена на Украину США связались с РФ для исключения вероятного конфликта. Эту информацию позднее подтвердил экс-посол США в России Джон Салливан. А зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Байден получил гарантии сохранности перед визитом в Киев. Американист Юрий Рогулёв отметил, что президент США приехал на Украину ради пиара и показного геройства, чтобы "выбить почву из-под ног республиканцев".
t.me / V_Zelenskiy_official