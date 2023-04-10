Байден раскрыл свои планы на выборы президента шуткой о пасхальном катании яиц

Президент США Джо Байден заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. При этом глава Белого дома не торопится с официальными процедурами.

"Я планирую баллотироваться, но мы пока не готовы объявить об этом", — сказал Байден в интервью NBC.

Журналист телеканала оказался не удовлетворён таким ответом и решил узнать о планах Байдена с помощью хитрости. Он спросил, сколько ещё пасхальных катаний яиц политик планирует провести. Такие церемонии, где участвует множество детей, проходят ежегодно на Пасху на лужайке Белого дома.

"Я планирую как минимум три-четыре... Может, пять. Может, шесть, чем чёрт не шутит", — ответил 80-летний Байден.