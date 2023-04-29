Кандидат в президенты США предрекла смерть Байдена до конца второго срока
Кандидат в президенты США Хейли усомнилась, что Байден переживёт второй срок
Джо Байден и Никки Хейли. Обложка © Shutterstock, © ТАСС / EPA / CJ GUNTHER
Президент США Джо Байден в случае переизбрания, скорее всего, умрёт до конца срока выполнения своих полномочий. Об этом заявила кандидат на пост американского лидера — экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли.
По мнению политика, те, кто проголосует за Байдена на выборах 2024 года, фактически отдадут свой голос за вице-президента Камалу Харрис.
"Так как идея о том, что он доживёт до 86 лет, маловероятна", — сказала Хейли в беседе с Fox News.
Меж тем журналисты телеканала считают, что у Байдена могут начаться серьёзные проблемы со здоровьем из-за напряжённой работы с повышенной ответственностью. Они напомнили, что даже куда более молодой Барак Обама поседел на посту президента.
Как сообщал Лайф, 25 апреля американский лидер Джо Байден официально заявил, что планирует идти на второй президентский срок. Выборы назначены на ноябрь 2024 года. К этому времени политику уже будет 82 года, а к окончанию срока, конечно, если он одержит победу, Байдену исполнится 86. В Белом доме уже ответили на подобные претензии. Там заявили, что президент выполняет задачи "вопреки возрасту".