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29 апреля, 07:40

Кандидат в президенты США предрекла смерть Байдена до конца второго срока

Кандидат в президенты США Хейли усомнилась, что Байден переживёт второй срок

<p>Джо Байден и Никки Хейли. Обложка © Shutterstock, © ТАСС / EPA / CJ GUNTHER</p>

Джо Байден и Никки Хейли. Обложка © Shutterstock, © ТАСС / EPA / CJ GUNTHER

Президент США Джо Байден в случае переизбрания, скорее всего, умрёт до конца срока выполнения своих полномочий. Об этом заявила кандидат на пост американского лидера — экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли.

По мнению политика, те, кто проголосует за Байдена на выборах 2024 года, фактически отдадут свой голос за вице-президента Камалу Харрис.

"Так как идея о том, что он доживёт до 86 лет, маловероятна", — сказала Хейли в беседе с Fox News.

Меж тем журналисты телеканала считают, что у Байдена могут начаться серьёзные проблемы со здоровьем из-за напряжённой работы с повышенной ответственностью. Они напомнили, что даже куда более молодой Барак Обама поседел на посту президента.

Республиканцы сомневаются во втором сроке Байдена из-за его шпаргалок

Республиканцы сомневаются во втором сроке Байдена из-за его шпаргалок

Как сообщал Лайф, 25 апреля американский лидер Джо Байден официально заявил, что планирует идти на второй президентский срок. Выборы назначены на ноябрь 2024 года. К этому времени политику уже будет 82 года, а к окончанию срока, конечно, если он одержит победу, Байдену исполнится 86. В Белом доме уже ответили на подобные претензии. Там заявили, что президент выполняет задачи "вопреки возрасту".

Никита Никонов
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