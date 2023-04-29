Кандидат в президенты США предрекла смерть Байдена до конца второго срока

Президент США Джо Байден в случае переизбрания, скорее всего, умрёт до конца срока выполнения своих полномочий. Об этом заявила кандидат на пост американского лидера — экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли.

По мнению политика, те, кто проголосует за Байдена на выборах 2024 года, фактически отдадут свой голос за вице-президента Камалу Харрис.

"Так как идея о том, что он доживёт до 86 лет, маловероятна", — сказала Хейли в беседе с Fox News.

Меж тем журналисты телеканала считают, что у Байдена могут начаться серьёзные проблемы со здоровьем из-за напряжённой работы с повышенной ответственностью. Они напомнили, что даже куда более молодой Барак Обама поседел на посту президента.