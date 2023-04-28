Республиканцы сомневаются во втором сроке Байдена за использование им шпаргалок

Президент США Джо Байден является непригодным для второго срока во главе Соединённых Штатов. Такое мнение сложилось у членов Республиканской партии после пресс-конференции лидера Белого дома, во время которой он снова был замечен со "шпаргалками", пишет The Daily Mail.

Очередная оплошность американского президента во время совместной пресс-конференции с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем стала поводом для республиканцев вновь поднять вопрос о его возрасте и усомниться в его возможностях.