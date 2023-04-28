Республиканцы сомневаются во втором сроке Байдена за использование им шпаргалок
Президент США Джо Байден является непригодным для второго срока во главе Соединённых Штатов. Такое мнение сложилось у членов Республиканской партии после пресс-конференции лидера Белого дома, во время которой он снова был замечен со "шпаргалками", пишет The Daily Mail.
Очередная оплошность американского президента во время совместной пресс-конференции с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем стала поводом для республиканцев вновь поднять вопрос о его возрасте и усомниться в его возможностях.
Напомним, во время пресс-конференции, прошедшей по случаю празднования 70-летия дружбы США и Южной Кореи, Джо Байден случайно показал публике заготовленную "шпаргалку". На листке с фотографией, который перевернул американский лидер, были должность и фамилия корреспондента, а также и вопрос, который сотрудница СМИ должна была озвучить.
Впрочем, американский лидер уже давно прославился своими ляпами. Он множество раз путал названия стран, имена и должности коллег, забывал о гибели собственного сына и придумывал небылицы о смерти дедушки. При этом Байден официально изъявил желание баллотироваться на второй президентский срок.
Flickr / The White House