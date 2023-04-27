Президент Южной Кореи спел на ужине с Байденом в Белом доме и сорвал овации гостей

На высокой ноте завершился государственный визит президента Южной Кореи в Белый дом. Как пишет издание The Guardian, Юн Сок Ёль по просьбе Джо Байдена исполнил отрывок песни Дона Маклина "Американский пирог".

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль спел песню American Pie на ужине в Белом доме. Видео © Twitter / Jeff Mason

"Мы знаем, что это одна из ваших любимых песен, American Pie. Мы хотим услышать, как вы её поете", — сказал Джо Байден на ужине с южнокорейским коллегой. Перед этим Юн Сок Ёль признался, что питает тёплые чувства к американской музыке.