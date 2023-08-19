Медведев опять высмеял финнов анекдотом, напомнив им о заслугах Ленина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в социальной сети X свой второй анекдот про финнов Пекка и Матти. По сюжету в этот раз жители сопредельного государства не понимают, что мнение о русских как о "захватчиках и варварах" неверное, ведь независимую Финляндию создал как раз русский — Владимир Ленин.