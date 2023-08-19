Медведев опять высмеял финнов анекдотом, напомнив им о заслугах Ленина
Медведев выложил в соцсети картинку с диалогом двух финнов о России и Ленине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в социальной сети X свой второй анекдот про финнов Пекка и Матти. По сюжету в этот раз жители сопредельного государства не понимают, что мнение о русских как о "захватчиках и варварах" неверное, ведь независимую Финляндию создал как раз русский — Владимир Ленин.
"Пекка, почему мы так боимся русских?" — спросил Матти.
"Они захватчики и варвары", — ответил Пекка.
"Кто создал независимую Финляндию?" — поинтересовался Матти.
"Был русский, Матти, которого звали Ленин", — признал Пекка.
Новый анекдот Дмитрия Медведева про финнов Пекка и Матти. Скриншот © twitter.com
Напомним, суть первого анекдотичного диалога Пекки и Матти заключалась в том, что финны не понимают, что "угроза" со стороны РФ, из-за которой страна вступила в альянс, связана как раз с этой интеграцией.
ТАСС / Карпухин Сергей