Регион

Уведомления отключены

19 августа, 10:18
23676

Медведев опять высмеял финнов анекдотом, напомнив им о заслугах Ленина

Медведев выложил в соцсети картинку с диалогом двух финнов о России и Ленине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в социальной сети X свой второй анекдот про финнов Пекка и Матти. По сюжету в этот раз жители сопредельного государства не понимают, что мнение о русских как о "захватчиках и варварах" неверное, ведь независимую Финляндию создал как раз русский — Владимир Ленин.

"Пекка, почему мы так боимся русских?" спросил Матти.

"Они захватчики и варвары", ответил Пекка.

"Кто создал независимую Финляндию?" поинтересовался Матти.

"Был русский, Матти, которого звали Ленин", признал Пекка.

Новый анекдот Дмитрия Медведева про финнов Пекка и Матти. Скриншот © twitter.com

Новый анекдот Дмитрия Медведева про финнов Пекка и Матти. Скриншот © twitter.com

Медведев высоко оценил смелость Саркози после заявлений о Крыме

Медведев высоко оценил смелость Саркози после заявлений о Крыме

Напомним, суть первого анекдотичного диалога Пекки и Матти заключалась в том, что финны не понимают, что "угроза" со стороны РФ, из-за которой страна вступила в альянс, связана как раз с этой интеграцией.

Обложка ©

ТАСС / Карпухин Сергей

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров