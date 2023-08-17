Медведев высоко оценил смелость Саркози после заявлений о Крыме

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил смелость бывшего французского президента Николя Саркози, заявившего о том, что Крым — исторически российская территория. Европейские политики старшего поколения, со слов Медведева, были "гораздо масштабнее нынешних", а Саркози, возглавлявший Францию с 2007 по 2012 год, доказал это ещё раньше, когда помог урегулировать конфликт с Грузией в 2008-м.

"Он сказал, что Крым был исторической частью России, а Украине нет места в ЕС. Эти заявления являются одновременно смелыми и точными", — написал политик в соцсети X (бывший Twitter).

Медведев отметил, что говорить непопулярную правду — это не то же самое, что "планировать некомпетентные вторжения в Африку или поставлять ракеты нацистам в Киев".