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17 августа, 14:54

Медведев высоко оценил смелость Саркози после заявлений о Крыме

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил смелость бывшего французского президента Николя Саркози, заявившего о том, что Крым — исторически российская территория. Европейские политики старшего поколения, со слов Медведева, были "гораздо масштабнее нынешних", а Саркози, возглавлявший Францию с 2007 по 2012 год, доказал это ещё раньше, когда помог урегулировать конфликт с Грузией в 2008-м.

"Он сказал, что Крым был исторической частью России, а Украине нет места в ЕС. Эти заявления являются одновременно смелыми и точными", — написал политик в соцсети X (бывший Twitter).

Медведев отметил, что говорить непопулярную правду — это не то же самое, что "планировать некомпетентные вторжения в Африку или поставлять ракеты нацистам в Киев".

Саркози пригласили с визитом в Крым

Саркози пригласили с визитом в Крым

Ранее Саркози заявил, что Крым является исторической территорией России, живущие на полуострове считают себя причастными именно к этому государству, а надежды Киева на возращение полуострова Украине — не более чем иллюзия.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина, © Shutterstock

Марина Калегина
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