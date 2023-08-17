Саркози пригласили с визитом в Крым
Депутат Белик: Саркози предложил Западу соломоново решение по Крыму
Бывшему президенту Франции Николя Саркози предложили приехать в Крым во главе международной мониторинговой миссии и побеседовать с местными жителями. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик убеждён, что в новых референдумах крымчане не нуждаются и Саркози сможет в этом убедиться воочию.
"Если Саркози так озабочен судьбой российского Крыма, то пусть возглавит мониторинговую миссию и приедет на полуостров, побеседует с людьми, посмотрит, как они живут", — приводит слова парламентария РИА "Новости".
В то же время в словах Саркози о том, что Крым — исторически российская территория, Белик увидел попытку предложить западному миру "соломоново решение — отстать от Крыма и навсегда забыть о его возвращении в состав Украины".
Ранее Саркози, возглавлявший Францию с 2007 по 2023 год, заявил, что Крым является исторической территорией России, живущие на полуострове считают себя причастными именно к этому государству, а надежды Киева на возращение полуострова Украине не более чем иллюзия.
Shutterstock