Саркози пригласили с визитом в Крым

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предложили приехать в Крым во главе международной мониторинговой миссии и побеседовать с местными жителями. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик убеждён, что в новых референдумах крымчане не нуждаются и Саркози сможет в этом убедиться воочию.

"Если Саркози так озабочен судьбой российского Крыма, то пусть возглавит мониторинговую миссию и приедет на полуостров, побеседует с людьми, посмотрит, как они живут", — приводит слова парламентария РИА "Новости".

В то же время в словах Саркози о том, что Крым — исторически российская территория, Белик увидел попытку предложить западному миру "соломоново решение — отстать от Крыма и навсегда забыть о его возвращении в состав Украины".