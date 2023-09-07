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7 сентября, 14:28

Иммунолог назвал месяц, в который Россию ждёт новый пик заболеваемости CoViD-19

Иммунолог Крючков предупредил о новом пике заболеваемости коронавирусом в ноябре

В середине осени Россию может накрыть новый пик заболеваемости коронавирусом. Об этом предупредил иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании КЭГ Николай Крючков.

"Это будет где-то с начала октября. Наверное, пик будут где-то в ноябре, может быть, во второй половине. В декабре, наверное, тоже ситуация будет неспокойная вплоть до новогодних праздников", — приводит его слова Ura.ru.

Вместе с тем врач поспешил успокоить россиян, что повторения больших волн штамма "омикрон" ждать точно не стоит. Заболеваемость будет существенно меньше, однако всё же заболеет немало людей. При этом он спрогнозировал, что в цифрах рост заболеваемости произойдёт с заметным запозданием, потому что в стране делается слишком мало тестов на CoViD-19 и недостаточно хорошо собирается статистика.

Кроме того, Крючков рассказал, что в мире сейчас идёт рост заболеваемости коронавирусом из-за нового штамма EG.5 "эрис", который смог вернуть CoViD-19 высокую заразность. Особенно это заметно на фоне низкого уровня коллективного иммунитета по ковиду и распространения новых подлиний с восстановленной высокой заразностью. Помимо "эриса" также большое подозрение вызывает и штамм BA.2.86 "пирола", которым уже начали заражаться жители США.

"Пока ещё ему довольно далеко до доминирования по масштабам пандемии, но его свойства непонятны. И настораживает очень большое количество мутаций, которые произошли", — заключил иммунолог.

В Британии нашли новый коронавирус — и в нём десятки мутаций

В Британии нашли новый коронавирус — и в нём десятки мутаций

Ранее Лайф рассказывал, что новый вариант ковида "пирола" имеет множество мутаций, из-за которых может заметно снизиться эффективность созданных для борьбы с болезнью вакцин. Помимо США его также обнаружили в Дании, Израиле, Великобритании и других странах.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Николь Вербер
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