Иммунолог назвал месяц, в который Россию ждёт новый пик заболеваемости CoViD-19

В середине осени Россию может накрыть новый пик заболеваемости коронавирусом. Об этом предупредил иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании КЭГ Николай Крючков.

"Это будет где-то с начала октября. Наверное, пик будут где-то в ноябре, может быть, во второй половине. В декабре, наверное, тоже ситуация будет неспокойная вплоть до новогодних праздников", — приводит его слова Ura.ru.

Вместе с тем врач поспешил успокоить россиян, что повторения больших волн штамма "омикрон" ждать точно не стоит. Заболеваемость будет существенно меньше, однако всё же заболеет немало людей. При этом он спрогнозировал, что в цифрах рост заболеваемости произойдёт с заметным запозданием, потому что в стране делается слишком мало тестов на CoViD-19 и недостаточно хорошо собирается статистика.

Кроме того, Крючков рассказал, что в мире сейчас идёт рост заболеваемости коронавирусом из-за нового штамма EG.5 "эрис", который смог вернуть CoViD-19 высокую заразность. Особенно это заметно на фоне низкого уровня коллективного иммунитета по ковиду и распространения новых подлиний с восстановленной высокой заразностью. Помимо "эриса" также большое подозрение вызывает и штамм BA.2.86 "пирола", которым уже начали заражаться жители США.

"Пока ещё ему довольно далеко до доминирования по масштабам пандемии, но его свойства непонятны. И настораживает очень большое количество мутаций, которые произошли", — заключил иммунолог.