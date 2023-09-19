В Москве из-за роста заболеваемости возобновляет работу крупный ковидный госпиталь

Ковидный госпиталь в московском культурно-выставочном центре "Сокольники" возобновит работу завтра, 20 сентября. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник. Медперсонал подтвердил эту информацию.

По данным телеграм-канала, решение было принято из-за резкого подъёма заболеваемости в столице: всего за шесть дней — с 4 по 10 сентября — было госпитализировано 510 человек, из которых один скончался. Подчёркивается, что это на 67% больше, чем месяц назад, когда в больницы попало 346 человек. Всего за ту неделю в Москве выявили 3040 случаев ковида, неделей раньше было меньше на треть — 1857.

Сотрудники ковидного госпиталя в Сокольниках выходят на работу. Видео © SHOT

В связи с этим медперсоналу было велено полностью подготовить всё оборудование, медикаменты и системы функционирования госпиталя, чтобы он мог начать работать в полную силу.

Как рассказали телеграм-каналу в Департаменте здравоохранения столицы, подготовка резервных медицинских мощностей проходит планово, там назвали это стандартной практикой для осеннего сезона. Подчёркивается, что текущий объём заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше, чем в тот же период годом ранее.

Всего же по стране с 4 по 10 сентября было выявлено 7688 случаев ковида и 1636 госпитализаций, а неделей ранее 5217 случаев и 1636 госпитализаций. Как отмечали в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом, увеличение числа пациентов произошло в 52 субъектах страны, а число новых случаев подскочило в 65 регионах.