В Госдуме допустили введение масочного режима из-за новой волны ковида

Россиян обяжут носить маски в общественных местах, если рост заболеваемости ковидом и гриппом продолжится и будут даны соответствующие указания Роспотребнадзора и Минздрава. Об этом в "Ленте.ру" рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по охране здоровья Леонид Огуль.

"Во многих лечебных учреждениях масочный режим применяют. И правильно делают! То же в первичном звене здравоохранения. Я уже говорил о том, что этим нельзя пренебрегать: лучше ходить в маске, чем без маски", — отметил он.

По его словам, сейчас эпидемиологическая обстановка строго отслеживается, но неизвестно, как будет меняться ситуация. Парламентарий допустил, что какие-то защитные меры могут позже потребоваться.