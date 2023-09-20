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Регион
Опубликовано 20 сентября 2023, 17:28

В Госдуме допустили введение масочного режима из-за новой волны ковида

Депутат Огуль допустил введение масочного режима при ухудшении эпидобстановки

Россиян обяжут носить маски в общественных местах, если рост заболеваемости ковидом и гриппом продолжится и будут даны соответствующие указания Роспотребнадзора и Минздрава. Об этом в "Ленте.ру" рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по охране здоровья Леонид Огуль.

"Во многих лечебных учреждениях масочный режим применяют. И правильно делают! То же в первичном звене здравоохранения. Я уже говорил о том, что этим нельзя пренебрегать: лучше ходить в маске, чем без маски", — отметил он.

По его словам, сейчас эпидемиологическая обстановка строго отслеживается, но неизвестно, как будет меняться ситуация. Парламентарий допустил, что какие-то защитные меры могут позже потребоваться.

Ещё 12 регионов России вводят масочный режим в больницах из-за ковида
Ещё 12 регионов России вводят масочный режим в больницах из-за ковида

Ранее исполняющая обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что заболеваемость ковидом в городе в восемь раз ниже показателей прошлого года. Согласно статистике, число госпитализаций составляет меньше 1%.

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ТАСС / Владимир Гердо

Татьяна Миссуми
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